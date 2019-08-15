"АЗ Алкмаар" – "Мариуполь": онлайн-трансляция ответного матча Лиги Европы

В четверг, 15 августа, состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "АЗ Алкмаар" (Голландия) – "Мариуполь" (Украина). Поединок пройдет на стадионе "Карс Джинс" в Гааге. Начало – в 21:30 по киевскому времени. Рассудит соперников польский арбитр Бартош Франковски. Для выхода в последний раунд квалификации Лиги Европы "Мариуполю" нужна победа или результативная ничья.

АЗ АЛКМААР – МАРИУПОЛЬ – 0:0

Напомним, неделю назад команды встречались в Одессе. Первый матч "Мариуполь" – "АЗ Алкмаар" завершился со счетом 0:0, пройдя при подавляющем преимуществе голландцев. Лишь невероятная игра голкипера азовцев Рустама Худжамова, совершившего ряд сейвов, позволила мариупольцам избежать домашнего поражения.

Обзор первого матча "Мариуполь" – "АЗ Алкмаар" (0:0)

Букмекеры о матче "АЗ Алкмаар" – "Мариуполь". Голландский клуб считается безоговорочным фаворитом повторной встречи. На победу "Алкмаара" установлен коэффициент 1.2, на ничью – 6.00, на выигрыш поединка украинским клубом – 14.0.

Что касается выхода в следующий этап Лиги Европы, то установлены следующие котировки: 1.14 – на "Алкмаар", 5.60 – на "Мариуполь". То есть вероятность попадания в раунд плей-офф украинцев оценивается в 17 процентов, голландцев – в 83 процента.

Перенос матча "АЗ Алкмаар" – "Мариуполь". Ответный поединок команд был в экстренном порядке перенесен в Гаагу с клубной арены "Алкмаара", где пять дней назад обвалилась крыша. Лишь по счастливому стечению обстоятельств, там обошлось без жертв.

Новым местом проведения матча "Алкмаар" – "Мариуполь" был утвержден стадион "Карс Джинс" в Гааге, открытый в 2007-м году и вмещающий 15 тысяч зрителей. Фишка арены - искусственный газон. На этом стадионе постоянно проводят соревнования по хоккею на траве, а в 2014 году тут даже состоялся чемпионат мира по этому виду спорта.

Накануне "Мариуполь" провел тренировку на стадионе "Карс Джинс". Подопечным Александра Бабича пришлось помокнуть под дождем.

Отметим, что "Мариуполь" прибыл в Голландию за два дня до игры. И свою первую тренировку в этой стране провел еще во вторник. Она прошла на базе "АЗ Алкмаар" в Вийдевормере. Интересно, что тренировалась украинская команда специальными мячами, посвященными Рембрандту. 2019-й год является в Голландии "годом Рембрандта". Вот клубы элитного дивизиона и играют мячами, на которых изображен портрет великого художника и его работы.

Заявления тренеров перед матчем "АЗ Алкмаар" – "Мариуполь"

"В первую очередь, хочу отметить гостеприимство ФК "Ден Хааг", предоставившего нам свой стадион, – заявил главный тренер "АЗ Алкмаар" Арне Слот. - Мы рассчитываем на поддержку наших болельщиков. Я слышал, что от 8-9 тысяч человек приедут на игру из Алкмаара. Это было бы фантастически. Искуственное поле? Наши ребята привыкли играть на искусственной траве. Мы регулярно играем в чемпионате на подобных полях. К тому же у нас на базе есть поле с искусственной травой. Что касается самого противостояния с "Мариуполем", да, нам бы хотелось бы решить все еще в первой игре в Одессе, но у меня хорошие предчувствие на счет предстоящей встречи. У нас нет недооценки соперника, но мы уверены в своих силах".

" Мы уважаем соперника, но мы знаем, как нам сыграть. Нам нужно забить гол и надежно сыграть в обороне, как это мы сделали неделей ранее в Одессе, – отметил, в свою очередь, главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич. - Что касается крушения крыши на стадионе "Алкмаара", то это страшная ситуация. Слава Богу, что во время обрушения крыши на трибунах не было людей и не было жертв. "АЗ" попал в сложное положение. Когда возник вариант с Гаагой, мы сразу согласились. Да, здесь искусственное поле. Для нас это неудобно, так как мы редко играем на таких газонах. Но "АЗ" в такой же ситуации, как и мы. Мы уважаем нашего соперника и никаких дополнительных требований по отношению к стадиону у нас не было. Со своей практики могу сказать, что тяжелее переходить с искусственного на естественное поле, чем наоборот. Год назад мы сыграли со шведским "Юргорденом" на искуственном газоне 1:1. Так что все может быть".

Напомним, что, в случае успеха в противостоянии с "АЗ Алкмаар", "Мариуполь" встретится с победителем пары "Виктория Пльзень" – "Антверпен" (в первом матче неделю назад на своем поле победил "Антверпен" со счетом 1:0).

Отметим, что уже известно, что в групповом турнире Лиги Европы от Украины выступит как минимум две команды – "Александрия" и "Динамо". Киевляне оказались в ЛЕ после того, как вылетели из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч "Брюгге" (0:1, 3:3). В Лиге Европы "Динамо" сыграет уже без Александра Хацкевича, который накануне был отправлен в отставку.

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