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"АЗ" прилетел на матч с "Мариуполем" без одного из лидеров

Сегодня, 15:35

Ферди Дрейф не полетел с командой

АЗ прибыл на матч с Мариуполем

АЗ прибыл на матч с Мариуполем / Фото: Twitter

"АЗ" прилетел в Украину на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Мариуполя", сообщает официальный твиттер нидерландского клуба. Делегация "красно-белых" прибыла в Одессу, где им предстоит встретиться с приазовским клубом.

"АЗ" не сможет рассчитывать на нападающего Ферди Дрейфа, который испытывает проблемы со здоровьем и остался в Нидерландах. Зато главный тренер Джон ван ден Бром включил в заявку Марко Вейновича и Йориса Крамера.

Ранее сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Киевское "Динамо" в случае прохода "Брюгге" за путевку в групповой этап Лиги чемпионов сразится с победителем пары "Брюгге" – ЛАСК.

На этой же стадии сыграет луганская "Заря". Команда Виктора Скрипника встретится с софийским ЦСКА. А перед этим луганчане пробились в следующий раунд Лиги Европы:украинцы дважды обыграли вице-чемпиона Черногории.

Отметим, что "Мариуполь" стартовал в чемпионате Украины с поражения "Колосу" и победы над "Александрией", которая стартует в Лиге Европы с группового этапа.

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Лига Европы ФК Мариуполь АЗ Алкмаар

Источник: Сегодня|Спорт

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