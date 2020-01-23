Азар приступил к тренировкам "Реала" и может сыграть в мадридском дерби

Эден Азар / Фото: Getty Images

Полузащитник "Реала" Эден Азар продолжает восстановление после травмы. 29-летний хавбек вновь тренировался индивидуально, но уже приступил к работе с мячом. Бельгиец травмировался в конце ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов с "ПСЖ" и с тех пор на поле не выходил.

Читайте также: игрока мадридского "Реала" пытались ограбить в Мадриде – ему помогли прохожие

Медицинское обследование выявило у него микротрещину. "Реал Мадрид" переживает за его физическую подготовку и не хочет торопить события, пока игрок не будет готов на 100%. План состоит в том, чтобы Азар набрал форму к мадридскому дерби с "Атлетико" первого февраля, а затем смог принять участие в матче плей-офф Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" – первая игра этого поединка пройдет на "Сантьяго Бернабеу" 26 февраля.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что на рождественской вечеринке "Реала" Бэйлу подарили то, что ранее разозлило руководство клуба. Футболисты подарили друг другу очень креативне подарки.

В тренде Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде

Смотрите обзор матча "Брюгге" — "Реал Мадрид":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама