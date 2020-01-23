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Азар приступил к тренировкам "Реала" и может сыграть в мадридском дерби

23 января, 15:33

Бельгийский игрок травмировался в конце ноября в матче Лиги чемпионов

Эден Азар

Эден Азар / Фото: Getty Images

Полузащитник "Реала" Эден Азар продолжает восстановление после травмы. 29-летний хавбек вновь тренировался индивидуально, но уже приступил к работе с мячом. Бельгиец травмировался в конце ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов с "ПСЖ" и с тех пор на поле не выходил.

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Медицинское обследование выявило у него микротрещину. "Реал Мадрид" переживает за его физическую подготовку и не хочет торопить события, пока игрок не будет готов на 100%. План состоит в том, чтобы Азар набрал форму к мадридскому дерби с "Атлетико" первого февраля, а затем смог принять участие в матче плей-офф Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" – первая игра этого поединка пройдет на "Сантьяго Бернабеу" 26 февраля.

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чемпионат Испании Реал Мадрид Эден Азар

Источник: AS.com

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