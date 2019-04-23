Азербайджан отменил справку об отсутствии ВИЧ для футбольных фанатов

В УЕФА приветствуют решение Азербайджана отменить дискриминационные проверки гостей финала Лиги Европы, который состоится 29 мая

Стадион в Баку примет финал Лиги чемпионов 29 мая 2019. Фото bos.az.

УЕФА в своем официальном Twitter заявила, что приветствует решение Азербайджана отменить требование подтверждения отсутствия ВИЧ/гепатита во время оформления электронной визы для футбольных болельщиков. В столице Азербайджана Баку пройдет финал Лиги Европы сезона-2018/19.

Азербайджан принял данное решение по просьбе УЕФА. В организации сообщили, что существовавшая ранее система носила дискриминационный характер. Наличие болезни не должно мешать фанатам присутствовать на финальном матче Лиги Европы-2018/19 и играх Евро-2020.

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая, начало – в . На выход в финал ЛЕ претендуют четыре команды. Первые полуфинальные поединки пройдут 2 мая, ответные – 9 мая. Полуфинальные пары Лиги Европы:

"Айнтрахт" (Германия) – "Челси" (Англия)

"Арсенал" (Англия) – "Валенсия" (Испания)

Отметим, что чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах, включая Баку.

Ранее стало известно, что УЕФА поможет Генриху Мхитаряну получить азербайджанскую визу в случае участия в финале Лиги Европы. Армянский футболист не посещает Азербайджан из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

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