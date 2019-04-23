Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,78
30,12
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Азербайджан отменил справку об отсутствии ВИЧ для футбольных фанатов

Сегодня, 17:46

В УЕФА приветствуют решение Азербайджана отменить дискриминационные проверки гостей финала Лиги Европы, который состоится 29 мая

Стадион в Баку примет финал Лиги чемпионов 29 мая 2019. Фото bos.az
Стадион в Баку примет финал Лиги чемпионов 29 мая 2019. Фото bos.az.

УЕФА в своем официальном Twitter заявила, что приветствует решение Азербайджана отменить требование подтверждения отсутствия ВИЧ/гепатита во время оформления электронной визы для футбольных болельщиков. В столице Азербайджана Баку пройдет финал Лиги Европы сезона-2018/19. 

Азербайджан принял данное решение по просьбе УЕФА. В организации сообщили, что существовавшая ранее система носила дискриминационный характер. Наличие болезни не должно мешать фанатам присутствовать на финальном матче Лиги Европы-2018/19 и играх Евро-2020.

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая, начало – в . На выход в финал ЛЕ претендуют четыре команды. Первые полуфинальные поединки пройдут 2 мая, ответные – 9 мая. Полуфинальные пары Лиги Европы:

  • "Айнтрахт" (Германия) – "Челси" (Англия)
  • "Арсенал" (Англия) – "Валенсия" (Испания)

Отметим, что чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах, включая Баку.

Ранее стало известно, что УЕФА поможет Генриху Мхитаряну получить азербайджанскую визу в случае участия в финале Лиги Европы. Армянский футболист не посещает Азербайджан из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Азербайджан, УЕФА, виза, Лига Европы

Вы сейчас просматриваете новость " Азербайджан отменил справку об отсутствии ВИЧ для футбольных фанатов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Чего ждать от президента Зеленского и кто его будет "объедать"

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Сейм Польши радикально изменил закон о Карте поляка

Маленькая китаянка, переходившая дорогу, растрогала водителя

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Из голодного края: россияне опять опозорились в интернете

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Виталий Кличко: "Чтобы сохранить скорость, Усик должен весить 105-107 кг"

Вчера, 10:38

Старший из братьев Кличко готов к бою Беринчик-Ломаченко и обещает полный "Олимпийский" Усику

Американец, который хочет "убить" Ломаченко, нокаутировал соперника в стиле Васи

21 апреля, 12:45

Теофимо Лопес дал по почкам Эдису Татли и теперь хочет поединка за пояс против украинского Хайтека

Три гола в шести матчах: Ракицкий рассказал, почему не забивал так в Украине

21 апреля, 10:43

Украинский защитник "Зенита", у которого на днях родился сын, назвал эту неделю лучшей в своей жизни

Ниже пояса: Кроуфорд оправдал ожидания Ломаченко, одержав подлую победу над Ханом

21 апреля, 10:13

Знаменитый американец подтвердил статус фаворита в бою с британцем при помощи запрещенного приема

Первая защита титула: Беринчик – Аракава. Когда бой и где смотреть

20 апреля, 22:55

Украинский боксер будет защищать свой титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе

Зеленский наконец признался, как он будет строить отношения с РФ

Алле Пугачевой-70: как менялась внешность Примадонны

Жена Зеленского помогала РФ собирать информацию о ВСУ в 2014 году