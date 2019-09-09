Азейбаржан шокировал вице-чемпионов мира в матче отбора на Евро-2020

Аутсайдер группы отобрал очки у одного из лидеров

Азербайджан - Хорватия / Фото: Instagram

В матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью со счетом 1:1. Ранее Криштиану Роналду высмеяли в соцсетях.

Счет был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Лука Модрич, который реализовал пенальти. Во втором тайме равновесие восстановил Тамкин Хализаде.

Сборная Хорватии, набрав 10 очков, вышла на первое место в турнирной таблице. Азербайджан – на последнем, пятом месте в таблице. Следующий матч Хорватия проведт на своем поле с командой Венгрии.

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N Команды И В Н П М О 1 ХОРВАТИЯ 5 3 1 1 10-5 10 2 ВЕНГРИЯ 4 3 0 1 6-4 9 3 УЭЛЬС 4 2 0 2 4-4 6 4 СЛОВАКИЯ 4 2 0 2 7-6 6 5 АЗЕРБАЙДЖАН 5 0 1 4 5-13 1

Ранее мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо", - сказал Шевченко.

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