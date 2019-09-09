Азейбаржан шокировал вице-чемпионов мира в матче отбора на Евро-2020

В матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью со счетом 1:1. Ранее Криштиану Роналду высмеяли в соцсетях.
Счет был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Лука Модрич, который реализовал пенальти. Во втором тайме равновесие восстановил Тамкин Хализаде.
Сборная Хорватии, набрав 10 очков, вышла на первое место в турнирной таблице. Азербайджан – на последнем, пятом месте в таблице. Следующий матч Хорватия проведт на своем поле с командой Венгрии.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ХОРВАТИЯ
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|2
|ВЕНГРИЯ
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|3
|УЭЛЬС
|4
|2
|0
|2
|4-4
|6
|4
|СЛОВАКИЯ
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|5
|АЗЕРБАЙДЖАН
|5
|0
|1
|4
|5-13
|1
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