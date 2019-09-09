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Азейбаржан шокировал вице-чемпионов мира в матче отбора на Евро-2020

9 сентября, 21:30

Аутсайдер группы отобрал очки у одного из лидеров

Азербайджан - Хорватия

Азербайджан - Хорватия / Фото: Instagram

В матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью со счетом 1:1. Ранее Криштиану Роналду высмеяли в соцсетях. 

Счет был открыт на 11-й минуте. Автором гола стал Лука Модрич, который реализовал пенальти. Во втором тайме равновесие восстановил Тамкин Хализаде.

Сборная Хорватии, набрав 10 очков, вышла на первое место в турнирной таблице. Азербайджан – на последнем, пятом месте в таблице. Следующий матч Хорватия проведт на своем поле с командой Венгрии.

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 Команды

ИВНПМО
1  ХОРВАТИЯ531110-510
2  ВЕНГРИЯ43016-49
3  УЭЛЬС42024-46
4  СЛОВАКИЯ42027-66
5  АЗЕРБАЙДЖАН50145-131

Ранее мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо", - сказал Шевченко.

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сборная Хорватии сборная Азербайджана Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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