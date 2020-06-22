Бабахнул за отца: как "Интер" продолжил погоню за "Ювентусом", а гений Лаутаро сделал тайное посвящение

Команда Антонио Конте все еще рассчитывает побороться за скудетто

В последнем из перенесенных матчей 25 тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле удержал победу над "Сампдорией" и продолжил преследование "Ювентуса" и "Лацио". А чуть ранее "Аталанта" украинца Малиновского разгромила середняка чемпионата Италии и держится четвертой.

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Отметим, что первый поединок в Серии А после карантина футболисты "Интера" начали очень резво. Хозяева поля забили уже на 10-й минуте встречи стараниями Лукаку, а еще до перерыва счет удвоил нападающий миланской команды Лаутаро Мартинес, за которым сейчас идет настоящая охота в европейском футболе. Даже "Барселона" наскребла денег на партнера для Месси, несмотря на финансовые трудности. Кстати, свой гол Мартинес посвятил дню отца.

Смотрите обзор матча "Интер" – "Сампдория"

После первого тайма казалось, что "Интер" без проблем победит, однако гол Торсбю на 52-й минуте возродил интригу в матче и заставил главного тренера "нерадзурри" Антонио Конте понервничать. Тем не менее миланцы удержали победу – 2:1.

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"Интер" набрал 57 очков полсе 26 туров и продолжает преследовать "Ювентус" и "Лацио", сохраняя теоретические шансы побороться за скудетто. Отставание от римлян составляет пять очков, а от туринцев – шесть. А "Сампдория" в турнирной таблице балансирует на грани вылета.

"Интер" – "Сампдория" – 2:1

Голы: Лукаку, 10, Мартинес, 33 – Торсбю, 52

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Янг (Бираги, 73), Гальярдини, Барелла, Кандрева (Мозес, 73), Эриксен (Валеро, 78), Мартинес (Санчес, 83), Лукаку.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Колли, Йосида, Линетти (Роналду Виейра, 81), Бертолаччи (Аскильдсен, 82), Торсбю, Рамирес (Депаоли, 69), Янкто (Лерис, 69), ла Гумина (Бонаццоли, 76).

Смотрите, как до карантина "Интер" уступил "Ювентусу"

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