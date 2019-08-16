Бабич – о вылете "Мариуполя" из Лиги Европы: "Не накручивали игроков, но они все равно нервничали"

Александр Бабич / Фото: Официальный сайт ФК "Мариуполь"

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич ответил на вопросы журналистов после вылета команды из еврокубков. Напомним, в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" на выезде уступил АЗ – 0:4.

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"Мы увидели свой уровень. Уровень мастерства соперника отличается от нашего, нам есть куда стремиться. Ошибались в простых ситуациях, а соперник нет. Мы просили ребят раскрепоститься, но все равно в их действиях чувствовалась нервозность.

Расстроен не результатом, а игрой. При счете 0:2 нужно было играть спокойнее. Но было сложно – соперник играл на кураже. Свое мастерство надо повышать.

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Что дальше? Надо прийти в себя после матча. Много интересного в этом матче отметили для себя, будем теперь применять это в украинской Премьер-лиге.Не накручивали игроков, но они все равно нервничали. Большую часть времени отбирали мяч, не было контроля, не было высокого нападающего, чтобы зацепиться за мяч. Впереди играл Вакула, поэтому была задача играть низом. Но не получался переход из обороны в атаку. Моментами пытались играть в два нападающих – два игрока должны были выходить против одного защитника. Но не получилось.

Постараемся быстрее восстановиться и найти положительные моменты в этом матче. Ничего страшного не произошло. Теперь надо добраться домой и восстановиться. Из-за перенесенного матча с "Динамо" у нас есть время все проанализировать, настроится на следующие игры. Сезон продолжается.

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Фомин, надеюсь, присоединится к команде вскоре. Ведь позиция первого нападающего для нас "горячая".

У нас не пошли "стандарты"? Да, согласен. У нас были перспективные "стандарты", но что-то выжать из них не получилось. Опять-таки это волнение. Уверен, в другой игре мы бы разыграли их лучше. Но ничего страшного – получили опыт, будем работать дальше. Нам есть к чему стремиться", – сказал Бабич.

Обзор матча АЗ – "Мариуполь":

Зато борьбу за групповой этап продолжает луганская "Заря", которая в ответном матче обыграла ЦСКА и вышла на испанский "Эспаньол". Матчи этой стадии пройдут 22 и 29 августа.

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