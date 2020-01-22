Балотелли получил дисквалификацию за сверхбыстрое удаление

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча за удаление в матче с "Кальяри" (2:2) в 20-м туре чемпионата Италии. Также 29-летний футболист также заплатит штраф в размере 10 тысяч евро. Ранее мы писали, что в Италии вынесли беспрецедентное наказание за проявление расизма в адрес Балотелли.

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Форвард вышел на замену на 74-й минуте игры, спустя несколько минут получил первое предупреждение за споры с арбитром, а вскоре увидел перед собой еще одну желтую и красную карточку после того, как попал ногой по голове Фабио Пизакане. На поле итальянец провел всего восемь минут!

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Таким образом, Балотелли пропустит матчи против "Милана" и "Болоньи". Марио защищал цвета россонери в 2013-2014 и 2015–2016 годах. Балотелли забил пять мячей в 15 играх после перехода в "Брешию". "Брешиа" занимает 19-е место в таблице итальянского чемпионата.

Отметим, что в начале 2020 года Балотелли стал жертвой еще одного расистского скандала. Фанаты "Лацио" оскорбляли футболиста на расовой почве. Матч был остановлен арбитром на пять минут. Поиски виновных продолжаются, а пока "Лацио" оштрафовали на 20 тысяч евро.

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