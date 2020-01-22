Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

Балотелли получил дисквалификацию за сверхбыстрое удаление

22 января, 12:14

Итальянский нападающий заработал красную карточку за восемь минут на поле

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли дисквалифицирован на два матча за удаление в матче с "Кальяри" (2:2) в 20-м туре чемпионата Италии. Также 29-летний футболист также заплатит штраф в размере 10 тысяч евро. Ранее мы писали, что в Италии вынесли беспрецедентное наказание за проявление расизма в адрес Балотелли.

Реклама

Форвард вышел на замену на 74-й минуте игры, спустя несколько минут получил первое предупреждение за споры с арбитром, а вскоре увидел перед собой еще одну желтую и красную карточку после того, как попал ногой по голове Фабио Пизакане. На поле итальянец провел всего восемь минут!

В тренде
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Эмилиано Сала

Таким образом, Балотелли пропустит матчи против "Милана" и "Болоньи". Марио защищал цвета россонери в 2013-2014 и 2015–2016 годах. Балотелли забил пять мячей в 15 играх после перехода в "Брешию". "Брешиа" занимает 19-е место в таблице итальянского чемпионата.

Отметим, что в начале 2020 года Балотелли стал жертвой еще одного расистского скандала. Фанаты "Лацио" оскорбляли футболиста на расовой почве. Матч был остановлен арбитром на пять минут. Поиски виновных продолжаются, а пока "Лацио" оштрафовали на 20 тысяч евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии Марио Балотелли Брешия

Источник: Sportbox

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата ИспанииФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол
"Бавария" в погоне за "Лейпцигом": все результаты 18-го тура чемпионата ГерманииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...