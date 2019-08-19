Балотелли вернулся в Италию: скандальный форвард стал игроком "Брешии"

Нападающий вел переговоры с клубом из Бразилии, но в итоге переход сорвался

Марио Балотелли / Фото: Getty Images

Скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли возвращается в Серию А. 29-летний форвард подписал контракт с "Брешией". Ожидается, что 19 августа футболист будет представлен в качестве игрока новой команды.

По неофициальным данным, контракт Балотелли с клубом рассчитан до 2022 года, а зарплата игрока составит 1,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы. В команду он перешел в качестве свободного агента.

Перед тем, как подписать контракт с "Брешией", Балотелли с большой долей вероятности мог оказаться в бразильском "Фламенго". Переговоры находились в продвинутой стадии, в итоге нападающему даже пришлось извиниться перед болельщиками этой команды за несостоявшийся трансфер.

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На протяжении карьеры 29-летний итальянец выступал за "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Ниццу" и "Марсель". В прошлом сезоне он отыграл 25 матчей за два этих французских клуба, забив в сумме 8 мячей.

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Напомним, что прошлой осенью Марио Балотелли временно отчислен из команды из-за лишнего веса. По этой же причине главный тренер сборной Италии Роберто Манчини исключил 28-летнего форварда из состава национальной команды несколько дней назад. Вес Марио преодолел отметку в 100 килограмм при росте 189 сантиметров.

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