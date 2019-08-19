Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,85

Балотелли вернулся в Италию: скандальный форвард стал игроком "Брешии"

Сегодня, 10:01

Нападающий вел переговоры с клубом из Бразилии, но в итоге переход сорвался

Марио Балотелли

Марио Балотелли / Фото: Getty Images

Скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли возвращается в Серию А. 29-летний форвард подписал контракт с "Брешией". Ожидается, что 19 августа футболист будет представлен в качестве игрока новой команды.

По неофициальным данным, контракт Балотелли с клубом рассчитан до 2022 года, а зарплата игрока составит 1,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы. В команду он перешел в качестве свободного агента.

Перед тем, как подписать контракт с "Брешией", Балотелли с большой долей вероятности мог оказаться в бразильском "Фламенго". Переговоры находились в продвинутой стадии, в итоге нападающему даже пришлось извиниться перед болельщиками этой команды за несостоявшийся трансфер.

Реклама

На протяжении карьеры 29-летний итальянец выступал за "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Ниццу" и "Марсель". В прошлом сезоне он отыграл 25 матчей за два этих французских клуба, забив в сумме 8 мячей.

В тренде
Украинцы обходят земельный мораторий: эксперт рассказал о популярном способе

Напомним, что прошлой осенью Марио Балотелли временно отчислен из команды из-за лишнего веса. По этой же причине главный тренер сборной Италии Роберто Манчини исключил 28-летнего форварда из состава национальной команды несколько дней назад. Вес Марио преодолел отметку в 100 килограмм при росте 189 сантиметров.

Как Италия без Балотелли громила Грецию в отборе на Евро-2020:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Италии Марио Балотелли Брешия

Источник: Sportbox

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
"Динамо" – "Брюгге": видео голов и обзор прощального матча киевлян в Лиге чемпионовФутбол
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Хацкевича сменит испанец:
Хацкевича сменит испанец: "Динамо" определилось с временным главным тренером – СМИФутбол
"Динамо" – "Шахтер": два мяча "горняков" выводят их в лидеры чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...