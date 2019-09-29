Балотелли забивает и проигрывает: обзор матча "Наполи" – "Брешия" в чемпионате Италии

Видео голов и лучших моментов поединка шестого тура итальянского чемпионата в Неаполе

В поединке шестого тура Серии А "Наполи" на своем поле принимал "Брешию". Благодаря голам Мертенса и Маноласа хозяева одержали победу 2:1 и таким образом "извинились" перед своими болельщиками за домашнее поражение от "Кальяри" посреди недели.

Отметим, что в матче с "Наполи" дебютным голом за "Брешию" отметился скандальный Марио Балотелли, но его команде это не помогло избежать поражения.

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"Наполи" – "Брешия" – 2:1

Голы: Мертенс, 13, Манолас, 45 – Балотелли, 67

"Наполи": Оспина – ди Лоренцо, Манолас (Луперто, 65), Максимович (Хисай, 76), Гулям – Кальехон, Аллан, Руис, Зелински – Мертенс, Льоренте (Элмас, 73)

"Брешия": Йоронен – Мартелла (Матею, 68), Чансельор, Чистана, Сабелли – Дессена (Ромуло, 72), Тонали, Бизоли, Шпалек (Матри, 85) – Доннарумма, Балотелли

Предупреждения: Манолас, Хисай – Сабелли

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