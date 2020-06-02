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Баночка "Шевченко" под футбол: в честь украинского форварда варят пиво с чутьем в Канаде под загадочным №9

2 июня, 11:49

Елена Павлова Елена Павлова

Европейский темный лагер от компании из Кембриджа получил название Shevchenko 9

Бывший нападающий "Динамо", "Милана" и сборной Украины Андрей Шевченко вдохновил на создание пива в канадском Кембридже. Фамилия главного тренера "сине-желтых" появилась на крафтовом пенном напитке за океаном. Ранее Шевченко раскрыл секрет главного пенальти в своей карьере.

Европейский темный лагер от канадской компании получил название Shevchenko 9, хотя легендарный украинский форвард никогда не выступал под этим игровым номером – только под седьмым и десятым. Создатели напитка решили держать в секрете историю такого названия, а с обратной стороны банки написали: "Да, мы знаем, что Шевченко играл под номером 7, но это очень долгая история".

Отмечается, что это пиво, как и украинский нападающий творит историю, имеет чутье и нотку драматизма. В супермаркете баночка "Шевченко" обойдется в районе трех долларов и 20 центов. И, судя по отзывам в социальных сетях компании, оно пользуется спросом.

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Ранее мы сообщали, что Дудек рассказал о разговоре с Шевой про суперсейв в финале ЛЧ-2005. 15 лет назад польский вратарь "Ливерпуля" сумасшедшим движением рук не позволил Шевченко выиграть евротрофей.

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Канада тренер пиво Андрей Шевченко Сборная Украины

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