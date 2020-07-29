Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" Луческу

Первые две недели после своего назначения румынский специалист будет обитать на клубной базе в Конче-Заспе

Стало известно, где на первых порах будет проживать новый главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу. Напомним, накануне румынский специалист, которому в среду исполнилось 75 лет, прилетел в Киев и возложил цветы к памятнику Валерия Лобановского.

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Как сообщает Sportarena, новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не меньше двух следующих недель будет базироваться на клубной базе "бело-синих" в Конче-Заспе.

Кстати, ранее появилась информация, что из-за коронавируса четверговая презентация Луческу в качестве тренера "Динамо" – под угрозой срыва. COVID-19 диагностирован у одного из сотрудников клубного телеканала вице-чемпионов Украины.

Однако, по последним данным, презентация Мирчи Луческу, намеченная на 30 июля, будет проведена в утвержденное ранее время – 12:00. В этот же день на базе "Динамо" после короткого отпуска соберутся игроки команды.

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Что касается базы "Динамо" в Конче-Заспе, где на первых порах будет обитать Мирча Луческу, то вот как ее описывает официальный сайт столичного клуба:

"Сердцем учебно-тренировочной базы киевского "Динамо" является шестиэтажное здание общей площадью около 10 тыс. кв. м, на которых разместились гостиничный и медицинский комплексы. В холле гостей встречает уникальная конструкция: в массивной основе из гранита сделано сферическое седло, на котором установлен идеально подогнанный 500-килограммовый каменный шар. Когда под него подается вода, он, словно резиновый мячик, легко плещется в ее струях. Завораживающее зрелище!"

"На первом этаже находится ресторан на 50 мест для футболистов и тренеров, плавательный бассейн и административно-хозяйственные службы. В подвале расположена прачечная. Кстати, водоснабжение у базы автономное: вода поступает из двух скважин глубиной 216 и 86 метров"

"Второй, третий и четвертый этажи гостиничного комплекса занимают игроки киевского "Динамо". В удобных и комфортных номерах они живут по двое. С 2002 года в комнате № 510 не живет никто – в память о ее первом и единственном постояльце Валерии Васильевиче Лобановском. Вся обстановка в комнате сохранилась такой, как она была при жизни Великого Тренера…"

"Все номера укомплектованы по принципу: "Ничего лишнего!" Но при этом эргономически и эстетически в них предусмотрено все необходимое для полноценного отдыха и подготовки"

"В холлах этажей и в номерах футболистов находятся телевизоры, есть возможность просмотра более двух десятков эфирных и спутниковых программ. Любители бильярда в специально отведенной для игры комнате "отводят душу" на зеленом сукне столов для американского и русского его вариантов. Особый шарм интерьеру здания придают 320 стильных картин, размещенных в его комнатах и коридорах. Причем на каждом этаже картины подобраны по определенной тематике"

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"Ну а здоровье и отменная физическая форма футболистов поддерживаются в медицинской части корпуса. Здесь спортсмены проходят курсы реабилитации в паровых и сухих банях, гидромассажных и лечебных ваннах. Рядом находятся кабинеты функциональной диагностики. Все – в соответствии с современными требованиями спортивной медицины"

"Тем же целям служит и тренажерный зал, оборудованный пятью разновидностями кардиотренажеров и двумя десятками тренажеров для развития различных групп мышц. Все они – производства итальянской фирмы – мирового лидера в этой отрасли"

"Местом, где динамовцы конструируют модели своей игры, по праву считается класс теоретической подготовки. Он оборудован всем необходимым для детального изучения своих будущих соперников и "работы над ошибками" в уже сыгранных матчах. В распоряжении тренеров и футболистов – внушительный и уникальный видеоархив и современная видеоаппаратура"

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Ранее стал известен список всех ассистентов Луческу в Киеве. Румынский специалист остался без многолетнего помощника, зато получит в команду троих динамовцев.

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