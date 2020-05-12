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"Баня не работает": капитан "Динамо" рассказал, как изменилась жизнь на базе во время карантина

12 мая, 21:51

Олег Люлька

"Всюду антисептики, весь персонал в масках, а очередь к доктору приходится ждать за дверью", - говорит Сидорчук

Киевское "Динамо" провело первую полноценную тренировку после ослабления карантинных ограничений в Украине. Капитан столичной команды Сергей Сидорчук рассказал о том, как прошло общекомандное занятие, а также сообщил, как на карантине изменилась база клуба в Конча-Заспе. Напомним, тесты всех игроков "Динамо" на коронавирус оказались негативными.

- Можно сказать, что это тот же тренировочный процесс, только уже ближе к нормальному, игровому. Было не очень тяжело, мы провели первые беговые серии. Все в команде соскучились друг по другу, было много эмоций, может, иногда даже чересчур (улыбается), никто не хотел проигрывать, – рассказал после вторничной тренировки Сергей Сидорчук. – Первый раз за время карантина собраться всей командой – это сравнимо с выходом из отпуска, такие же ощущения. Раньше мы тренировались в группах по 3-4 человека, а сейчас наконец пересеклись с ребятами, которых долго не видели.

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- В каком формате прошла тренировка?
- Сначала была разминка, а затем мы провели беговые серии и мини-футбольный турнир. Первая тренировка была больше втягивающей, эмоциональной.

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- Было ли вводное слово от Алексея Михайличенко?
- Главный тренер сказал, что поскольку пандемия коронавируса еще не отступила, нужно продолжать быть аккуратными и придерживаться установленных правил: не собираться большими группами и соблюдать личную гигиену.

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- Что изменилось на базе за время карантина, какие меры предосторожности предприняты?
- На базе везде стоят антисептики, а весь персонал ходит в масках. Также не допускаются столпотворения в закрытых помещениях. Даже когда приходишь к доктору на осмотр, то желательно, чтобы не собиралось сразу много человек, вплоть до того, что приходится ждать своей очереди за дверью.

Тренажерный зал, бассейн и баня пока не работают. Думаю, что позже они возобновят работу, но там тоже будет действовать ограничение на количество человек.

- В команде ориентируются на заявленную руководством УАФ и УПЛ дату возобновления чемпионата – 30 мая?
- Еще нет определенности, когда начнется чемпионат. Уверенности в этом априори быть не может, ведь еще нет официальных документов, даже не все команды прошли тестирование на коронавирус. Как только определенность появится, тогда уже будет сформирован тренировочный план.

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Напомним, уже в первом туре чемпионата Украины после возобновления должно состояться отечественное "классико" – "Шахтер" будет принимать "Динамо".

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли в ноябре

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин чемпионат Украины Динамо Киев тренировка Сергей Сидорчук

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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