"Баня не работает": капитан "Динамо" рассказал, как изменилась жизнь на базе во время карантина

"Всюду антисептики, весь персонал в масках, а очередь к доктору приходится ждать за дверью", - говорит Сидорчук

Киевское "Динамо" провело первую полноценную тренировку после ослабления карантинных ограничений в Украине. Капитан столичной команды Сергей Сидорчук рассказал о том, как прошло общекомандное занятие, а также сообщил, как на карантине изменилась база клуба в Конча-Заспе. Напомним, тесты всех игроков "Динамо" на коронавирус оказались негативными.

- Можно сказать, что это тот же тренировочный процесс, только уже ближе к нормальному, игровому. Было не очень тяжело, мы провели первые беговые серии. Все в команде соскучились друг по другу, было много эмоций, может, иногда даже чересчур (улыбается), никто не хотел проигрывать, – рассказал после вторничной тренировки Сергей Сидорчук. – Первый раз за время карантина собраться всей командой – это сравнимо с выходом из отпуска, такие же ощущения. Раньше мы тренировались в группах по 3-4 человека, а сейчас наконец пересеклись с ребятами, которых долго не видели.

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- В каком формате прошла тренировка?

- Сначала была разминка, а затем мы провели беговые серии и мини-футбольный турнир. Первая тренировка была больше втягивающей, эмоциональной.

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- Было ли вводное слово от Алексея Михайличенко?

- Главный тренер сказал, что поскольку пандемия коронавируса еще не отступила, нужно продолжать быть аккуратными и придерживаться установленных правил: не собираться большими группами и соблюдать личную гигиену.

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- Что изменилось на базе за время карантина, какие меры предосторожности предприняты?

- На базе везде стоят антисептики, а весь персонал ходит в масках. Также не допускаются столпотворения в закрытых помещениях. Даже когда приходишь к доктору на осмотр, то желательно, чтобы не собиралось сразу много человек, вплоть до того, что приходится ждать своей очереди за дверью.

Тренажерный зал, бассейн и баня пока не работают. Думаю, что позже они возобновят работу, но там тоже будет действовать ограничение на количество человек.

- В команде ориентируются на заявленную руководством УАФ и УПЛ дату возобновления чемпионата – 30 мая?

- Еще нет определенности, когда начнется чемпионат. Уверенности в этом априори быть не может, ведь еще нет официальных документов, даже не все команды прошли тестирование на коронавирус. Как только определенность появится, тогда уже будет сформирован тренировочный план.

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Напомним, уже в первом туре чемпионата Украины после возобновления должно состояться отечественное "классико" – "Шахтер" будет принимать "Динамо".

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