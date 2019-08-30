"Барса" без Месси и дерби "Реалов": все матчи третьего тура чемпионата Испании

Каталонский гранд снова играет без своего идола, который никак не восстановится после травмы

Гризманн отдувается и за себя, и за Месси / Фото: AFP

На этих выходных проходят матчи третьего тура чемпионата Испании по футболу. Как и два предыдущих, третий тур снова неполноценен – из-за отсутствия Лионеля Месси. Аргентинец, пропустивший поединки с "Атлетиком" и "Бетисом" из-за повреждения, по этой же причине оказался вне заявки каталонцев и на игру с "Осасуной".

Напомним, накануне Месси проиграл спор за звание лучшего футболиста прошлого сезона в Европе. УЕФА присудил эту награду голландскому защитнику "Ливепуля" Вирджилу ван Дейку.

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Также мы писали, что после матча с командой Лунина "Реал" потерял игрока за 75 миллионов евро. Стоило колумбийцу Хамесу Родригесу вернуться в основу Королевского клуба, как он сразу же получил травму. Таким образом в поединке с "Вильярреалом" 1 сентября Хамес "сливочным" – не помощник.

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Отметим, что матчи третьего тура испанского чемпионата начинаются с минуты молчания в память о дочке бывшего тренера "Барселоны" Луиса Энрике - 9-летней Ксане, которая скончалась после продолжительной борьбы с остеосаркомой.

Чемпионат Испании по футболу, 3 тур

Пятница, 30 августа

21:00 "Севилья" – "Сельта" – 1:1

23:00 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"

ТВ: "Футбол 2", oll.tv

"Футбол 2", Суббота, 31 августа

18:00 "Осасуна" – "Барселона"

ТВ: "Футбол 2", oll.tv

20:00 "Хетафе" – "Алавес"

20:00 "Леванте" – "Вальядолид"

22:00 "Бетис" – "Леганес"

Воскресенье, 1 сентября

18:00 "Валенсия" – "Мальорка"

20:00 "Атлетико" – "Эйбар"

ТВ: "Футбол 2", oll.tv

"Футбол 2", 20:00 "Эспаньол" – "Гранада"

22:00 "Вильярреал" – "Реал"

ТВ: "Футбол 2", oll.tv

Турнирная таблица чемпионата Испании

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 СЕВИЛЬЯ 3 2 1 0 4-1 7 2 АТЛЕТИКО 2 2 0 0 2-0 6 3 РЕАЛ МАДРИД 2 1 1 0 4-2 4 4 ВАЛЬЯДОЛИД 2 1 1 0 3-2 4 5 РЕАЛ СОСЬЕДАД 2 1 1 0 2-1 4 6 АТЛЕТИК 2 1 1 0 2-1 4 7 ОСАСУНА 2 1 1 0 1-0 4 8 АЛАВЕС 2 1 1 0 1-0 4 9 СЕЛЬТА 3 1 1 1 3-4 4 10 БАРСЕЛОНА 2 1 0 1 5-3 3 11 ЛЕВАНТЕ 2 1 0 1 2-2 3 12 МАЛЬОРКА 2 1 0 1 2-2 3 13 ВИЛЬЯРРЕАЛ 2 0 1 1 5-6 1 14 ГРАНАДА 2 0 1 1 4-5 1 15 ЭЙБАР 2 0 1 1 1-2 1 16 ХЕТАФЕ 2 0 1 1 1-2 1 17 ВАЛЕНСИЯ 2 0 1 1 1-2 1 18 ЭСПАНЬОЛ 2 0 1 1 0-2 1 19 ЛЕГАНЕС 2 0 0 2 0-2 0 20 БЕТИС 2 0 0 2 3-7 0

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