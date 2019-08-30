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"Барса" без Месси и дерби "Реалов": все матчи третьего тура чемпионата Испании

30 августа, 23:35

Каталонский гранд снова играет без своего идола, который никак не восстановится после травмы

Гризманн отдувается и за себя, и за Месси

Гризманн отдувается и за себя, и за Месси / Фото: AFP

На этих выходных проходят матчи третьего тура чемпионата Испании по футболу. Как и два предыдущих, третий тур снова неполноценен – из-за отсутствия Лионеля Месси. Аргентинец, пропустивший поединки с "Атлетиком" и "Бетисом" из-за повреждения, по этой же причине оказался вне заявки каталонцев и на игру с "Осасуной".

Напомним, накануне Месси проиграл спор за звание лучшего футболиста прошлого сезона в Европе. УЕФА присудил эту награду голландскому защитнику "Ливепуля" Вирджилу ван Дейку.

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Также мы писали, что после матча с командой Лунина "Реал" потерял игрока за 75 миллионов евро. Стоило колумбийцу Хамесу Родригесу вернуться в основу Королевского клуба, как он сразу же получил травму. Таким образом в поединке с "Вильярреалом" 1 сентября Хамес "сливочным" – не помощник.

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Отметим, что матчи третьего тура испанского чемпионата начинаются с минуты молчания в память о дочке бывшего тренера "Барселоны" Луиса Энрике - 9-летней Ксане, которая скончалась после продолжительной борьбы с остеосаркомой.

  • Чемпионат Испании по футболу, 3 тур
  • Пятница, 30 августа
  • 21:00 "Севилья" – "Сельта" – 1:1
  • 23:00 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
  • ТВ: "Футбол 2", oll.tv
  • Суббота, 31 августа
  • 18:00 "Осасуна" – "Барселона"
  • ТВ: "Футбол 2", oll.tv
  • 20:00 "Хетафе" – "Алавес"
  • 20:00 "Леванте" – "Вальядолид"
  • 22:00 "Бетис" – "Леганес"
  • Воскресенье, 1 сентября
  • 18:00 "Валенсия" – "Мальорка"
  • 20:00 "Атлетико" – "Эйбар"
  • ТВ: "Футбол 2", oll.tv
  • 20:00 "Эспаньол" – "Гранада"
  • 22:00 "Вильярреал" – "Реал"
  • ТВ: "Футбол 2", oll.tv

Турнирная таблица чемпионата Испании

М КлубИВНПМячиОчки
1 СЕВИЛЬЯ32104-17
2 АТЛЕТИКО22002-06
3 РЕАЛ МАДРИД21104-24
4 ВАЛЬЯДОЛИД21103-24
5 РЕАЛ СОСЬЕДАД21102-14
6 АТЛЕТИК21102-14
7 ОСАСУНА21101-04
8 АЛАВЕС21101-04
9 СЕЛЬТА31113-44
10 БАРСЕЛОНА21015-33
11 ЛЕВАНТЕ21012-23
12 МАЛЬОРКА21012-23
13 ВИЛЬЯРРЕАЛ20115-61
14 ГРАНАДА20114-51
15 ЭЙБАР20111-21
16 ХЕТАФЕ20111-21
17 ВАЛЕНСИЯ20111-21
18 ЭСПАНЬОЛ20110-21
19 ЛЕГАНЕС20020-20
20 БЕТИС20023-70

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Барселона чемпионат Испании Реал Мадрид

Источник: Сегодня|Спорт

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