"Барса" без Месси и дерби "Реалов": все матчи третьего тура чемпионата Испании

На этих выходных проходят матчи третьего тура чемпионата Испании по футболу. Как и два предыдущих, третий тур снова неполноценен – из-за отсутствия Лионеля Месси. Аргентинец, пропустивший поединки с "Атлетиком" и "Бетисом" из-за повреждения, по этой же причине оказался вне заявки каталонцев и на игру с "Осасуной".
Напомним, накануне Месси проиграл спор за звание лучшего футболиста прошлого сезона в Европе. УЕФА присудил эту награду голландскому защитнику "Ливепуля" Вирджилу ван Дейку.
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Также мы писали, что после матча с командой Лунина "Реал" потерял игрока за 75 миллионов евро. Стоило колумбийцу Хамесу Родригесу вернуться в основу Королевского клуба, как он сразу же получил травму. Таким образом в поединке с "Вильярреалом" 1 сентября Хамес "сливочным" – не помощник.
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Отметим, что матчи третьего тура испанского чемпионата начинаются с минуты молчания в память о дочке бывшего тренера "Барселоны" Луиса Энрике - 9-летней Ксане, которая скончалась после продолжительной борьбы с остеосаркомой.
- Чемпионат Испании по футболу, 3 тур
- Пятница, 30 августа
- 21:00 "Севилья" – "Сельта" – 1:1
- 23:00 "Атлетик" - "Реал Сосьедад"
- ТВ: "Футбол 2", oll.tv
- Суббота, 31 августа
- 18:00 "Осасуна" – "Барселона"
- ТВ: "Футбол 2", oll.tv
- 20:00 "Хетафе" – "Алавес"
- 20:00 "Леванте" – "Вальядолид"
- 22:00 "Бетис" – "Леганес"
- Воскресенье, 1 сентября
- 18:00 "Валенсия" – "Мальорка"
- 20:00 "Атлетико" – "Эйбар"
- ТВ: "Футбол 2", oll.tv
- 20:00 "Эспаньол" – "Гранада"
- 22:00 "Вильярреал" – "Реал"
- ТВ: "Футбол 2", oll.tv
Турнирная таблица чемпионата Испании
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|СЕВИЛЬЯ
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|2
|АТЛЕТИКО
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|3
|РЕАЛ МАДРИД
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|4
|ВАЛЬЯДОЛИД
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|5
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|6
|АТЛЕТИК
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|7
|ОСАСУНА
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|8
|АЛАВЕС
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|9
|СЕЛЬТА
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|10
|БАРСЕЛОНА
|2
|1
|0
|1
|5-3
|3
|11
|ЛЕВАНТЕ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|12
|МАЛЬОРКА
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|13
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|2
|0
|1
|1
|5-6
|1
|14
|ГРАНАДА
|2
|0
|1
|1
|4-5
|1
|15
|ЭЙБАР
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16
|ХЕТАФЕ
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|17
|ВАЛЕНСИЯ
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|18
|ЭСПАНЬОЛ
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|19
|ЛЕГАНЕС
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|20
|БЕТИС
|2
|0
|0
|2
|3-7
|0
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