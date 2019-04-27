"Барселона" 26-й раз в истории выиграла чемпионат Испании

Каталонский клуб досрочно завоевал титул, победив "Леванте"

"Барселона" празднует чемпионство. Фото: AFP

Сегодня в 35-м туре чемпионата Испании по футболу определился чемпион. "Барселона" завоевывала свой 26-й титул в истории и 8-й за последние 11 сезонов.

Каталонцы принимали на своем поле "Леванте" и на трибунах собралось более 90 тысяч зрителей в ожидании триумфа. Но первый тайм завершился без голов. Пришлось в перерыве тренеру хозяев бросать в бой тяжелую артиллерию. На замену вышел Лионель Месси и решил исход встречи. На 62-й минуте Лионель точно пробил в угол и принес "Барселоне" победу – 1:0, а с ней и чемпионское звание.

Чемпионат Испании проводится с 1929 года, за это время всего девять команд выигрывали титул: "Реал" – 33 раза, "Барселона" – 26, "Атлетико" – 10, "Атлетик" – 8, "Валенсия" – 6, "Реал Сосьедад" – 2, "Депортиво" – 1, "Севилья" – 1, "Бетис" – 1.

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