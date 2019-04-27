Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Барселона" 26-й раз в истории выиграла чемпионат Испании

27 апреля, 23:55

Каталонский клуб досрочно завоевал титул, победив "Леванте"

"Барселона" празднует чемпионство
"Барселона" празднует чемпионство. Фото: AFP

Сегодня в 35-м туре чемпионата Испании по футболу определился чемпион. "Барселона" завоевывала свой 26-й титул в истории и 8-й за последние 11 сезонов.

Каталонцы принимали на своем поле "Леванте" и на трибунах собралось более 90 тысяч зрителей в ожидании триумфа. Но первый тайм завершился без голов. Пришлось в перерыве тренеру хозяев бросать в бой тяжелую артиллерию. На замену вышел Лионель Месси и решил исход встречи. На 62-й минуте Лионель точно пробил в угол и принес "Барселоне" победу – 1:0, а с ней и чемпионское звание. 

Чемпионат Испании проводится с 1929 года, за это время всего девять команд выигрывали титул: "Реал" – 33 раза, "Барселона" – 26, "Атлетико" – 10, "Атлетик" – 8, "Валенсия" – 6, "Реал Сосьедад" – 2, "Депортиво" – 1, "Севилья" – 1, "Бетис" – 1.

Турнирная таблица

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА35258286-3283
2 АТЛЕТИКО35228552-2374
3 РЕАЛ МАДРИД34205959-3865
4 ХЕТАФЕ341413743-2955
5 СЕВИЛЬЯ341671159-4255
6 ВАЛЕНСИЯ341216640-3152
7 АТЛЕТИК351214938-4150
8 АЛАВЕС3512111236-4547
9 БЕТИС341271539-4943
10 ЭСПАНЬОЛ3411101340-4943
11 ЛЕГАНЕС3510121333-3942
12 РЕАЛ СОСЬЕДАД3410111339-4241
13 ЭЙБАР349131242-4740
14 ВИЛЬЯРРЕАЛ349121343-4639
15 ЛЕВАНТЕ359101651-6237
16 СЕЛЬТА359101648-5737
17 ВАЛЬЯДОЛИД358111629-4835
18 ЖИРОНА348101634-4734
19 УЭСКА346111737-5529
20 РАЙО ВАЛЬЕКАНО34772036-6228

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Барселона, чемпионат Испании

Вы сейчас просматриваете новость " "Барселона" 26-й раз в истории выиграла чемпионат Испании". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Банкиры рассказали, что ждет доллар после Пасхи

Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Как Кейт Милдтон готовится становится королевой

Кудайберген не один такой. В РК восходит новая звезда. Видео

6 продуктов, которые делают кожу молодой и сияющей

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Шарлиз Терон рассказала, почему ее сын носит платья

У России – новый супербоец в тяжелом весе

Как возраст изменил признанных красавиц (фото)

15 самых жутких и странных существ на планете

Дерби Донбасса и "Динамо" против "Львова": расписание матчей 26-го тура Премьер-лиги

Вчера, 19:29

Хацкевич едет в неудобному сопернику, "Шахтер" без половины основы сыграет с "Мариуполем"

"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко

26 апреля, 23:25

Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд

По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

26 апреля, 20:43

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

"А самому наглости хватает-то?": в Беларуси отреагировали на обидные слова Хацкевича

26 апреля, 19:49

Наставник киевлян заявил, что белорусским спортсменам есть чему поучиться у украинских

"Уведут": жена нападающего "Динамо" обнажила грудь в лифте на Печерске

26 апреля, 19:17

Стюардесса, покорившая сердце форварда киевлян Франа Соля, поражает своей формой после недавних родов

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Ученые назвали неожиданную опасность кошек для их хозяев

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день