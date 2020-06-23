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"Барселона" – "Атлетик": кто поможет каталонскому гранду первый раз в сезоне обыграть басков

23 июня, 21:27

Елена Павлова Елена Павлова

Согласно прогнозам аналитиков, команда из Бильбао пропустит от соперника два "сухих" мяча

23 июня в центральном поединке 31-го тура чемпионата Испании "Барселона", которая идет в Ла Лиге второй, в 23:00 при пустых трибунах "Камп Ноу" примет на данный момент десятую команду турнира "Атлетик" из Бильбао. Но баски еще имеют шанс подняться выше и попасть в еврокубки. К тому же они уже дважды в этом сезоне обыгрывали Месси и компанию. "Барселона" – "Атлетик" онлайн уже идет на нашем сайте со всеми интересными подробностями.

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Читайте также: Где смотреть "Барселона" – "Атлетик": матч чемпионата Испании, в котором каталонцы жаждут реванша

Интересно, что букмекеры не сомневаются в сегодняшней победе "Барселоны", несмотря на две предыдущие неудачи в Бильбао. Коэффициент на выигрыш команды Кике Сетьена – 1.22, на ничью – 6.00, на победу "Атлетика" – 13.00. Самый популярный счет, по мнению аналитиков контор, успех каталонцев со счетом 2:0 – 5.00. Также вероятна минимальная победа "Барселоны" – 6.50. А вот еще один выигрыш "Атлетика" 1:0 имеет коэффициент 23.00.

/ Фото: AFP

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К сожалению, Ариц Адурис, который огорчил "Барселону" в первом круге чемпионата Испании, уже завершил карьеру из-за травмы бедра. В его отсутствие самые высокие шансы забить каталонцам имеет Рауль Гарсия – 4.20. А вот звезда "блаугранас" Лионель Месси отметится практически наверняка – 1.57

Ранее мы сообщали, что "Ювентус" договорился о переходе полузащитника "Барселоны".

Смотрите, как "Барселона" до карантина выступала в Лиге чемпионов

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