"Барселона" – "Атлетик": онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

Во вторник, 23 июня, продолжается футбольный марафон в Испании. В рамках 31-го тура Примеры в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" "Барселона" примет "Атлетик" из Бильбао. Матч начнется в 23:00 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция.

ОНЛАЙН "БАРСЕЛОНА" – "АТЛЕТИК"

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В прошлом туре "Барселона" потеряла очки в матче с "Севильей" и упустила лидерство в чемпионате Испании, пропустив перед собой мадридский "Реал". Поэтому права на ошибку у команды Кике Сетьена больше нет. До конца сезона осталось восемь туров, а учитывая то, что в Испании играют без остановок, любая осечка может стать фатальной.

"Атлетик" не проигрывает в чемпионате Испании на протяжении пяти последних матчей, но занимает в турнирной таблице только 10-е. Правда, от пятого места их отделяет всего шесть очков.

В текущем сезоне команды встречались уже дважды. В первом круге чемпионата "Атлетик" дома минимально одолел "Барселону" (1:0), а затем повторил это же в Кубке Испании. Кстати, баски дошли до финала турнира, где должны встретиться с "Реал Сосьедад".

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Тем не менее, за всю историю противостояния преимущество на стороне каталонцев. "Барселона" выиграла 91 поединок, 32 встречи завершились ничьей и 63 раза победу праздновал "Атлетик".

Букмекеры не сомневаются, что и сегодня победа достанется "Барселоне": коэффициент на победу команде Кике Сетьена – 1.36, на ничью – 5.00, на победу "Атлетика" – 9.70.

Сегодня каталонцы не смогут рассчитывать на Серхио Бускетса, Френки де Йонга, Усмана Дембеле и Серхи Роберто. А у "Атлетика" не сыграет Юрий Бершиш.

Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов до карантина:

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