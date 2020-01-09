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"Барселона" – "Атлетико": где смотреть битву за финал Суперкубка Испании

9 января, 19:57

Расписание трансляций второго полуфинала испанского Суперкубка "Барселона" - "Атлетико"

Матч "Барселона" - "Атлетико" пройдет в Саудовской Аравии

Матч "Барселона" - "Атлетико" пройдет в Саудовской Аравии / Фото: Reuters

Сегодня в полуфинале Суперкубка Испании состоится суперматч "Барселона" – "Атлетико". Встречаются первая и третья команды в турнирной таблице Ла Лиги, и победитель сразится с "Реалом" за первый трофей 2020 года. Мы проводим онлайн трансляцию "Барселона" – "Атлетико" с комментариями ключевых эпизодов игры и яркими фото из Саудовской Аравии, где и проходит поединок. Начало – в 21:00.

Расписание трансляций матча "Барселона" – "Атлетико":

  • Матч ТВ (Россия)
  • Матч Футбол 1 (Россия)
  • Варзиш Спорт (Таджикистан)
  • Eleven Sports 1 (Польша, Португалия)
  • Nova Sports 1 (Кипр, Греция)
  • 6'Eren (Дания)
  • Digi Sport 1 (Венгрия, Румыния)
  • Kanal 9 (Швеция)
  • Sport 1 (Чехия, Словакия)
  • Sport TV1 (Словения)
  • Nove (Италия)
  • SuperSport 1 (Косово)
  • SuperSport 2 (Албания)

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Сегодняшние соперники во всех турнирах сыграли друг с другом уже 205 раз. Преимущество тут на стороне "Барселоны": каталонцы побеждали 93 раза, "Атлетико" праздновал успех 64 раза, еще 48 раз была зафиксирована ничья. Разница мячей 389:304.

В тренде
"Валенсия" – "Реал": онлайн полуфинала Суперкубка Испании

Смотрите обзор матча, в котором мадридский "Атлетико" всухую обыграл московский "Локомотив":

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Барселона где смотреть Атлетико Мадрид Суперкубок Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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