"Барселона" – "Атлетико": где смотреть битву за финал Суперкубка Испании

Матч "Барселона" - "Атлетико" пройдет в Саудовской Аравии / Фото: Reuters

Сегодня в полуфинале Суперкубка Испании состоится суперматч "Барселона" – "Атлетико". Встречаются первая и третья команды в турнирной таблице Ла Лиги, и победитель сразится с "Реалом" за первый трофей 2020 года. Мы проводим онлайн трансляцию "Барселона" – "Атлетико" с комментариями ключевых эпизодов игры и яркими фото из Саудовской Аравии, где и проходит поединок. Начало – в 21:00.

Расписание трансляций матча "Барселона" – "Атлетико":

Матч ТВ (Россия)

Матч Футбол 1 (Россия)

Варзиш Спорт (Таджикистан)

Eleven Sports 1 (Польша, Португалия)

Nova Sports 1 (Кипр, Греция)

6'Eren (Дания)

Digi Sport 1 (Венгрия, Румыния)

Kanal 9 (Швеция)

Sport 1 (Чехия, Словакия)

Sport TV1 (Словения)

Nove (Италия)

SuperSport 1 (Косово)

SuperSport 2 (Албания)

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Сегодняшние соперники во всех турнирах сыграли друг с другом уже 205 раз. Преимущество тут на стороне "Барселоны": каталонцы побеждали 93 раза, "Атлетико" праздновал успех 64 раза, еще 48 раз была зафиксирована ничья. Разница мячей 389:304.

Смотрите обзор матча, в котором мадридский "Атлетико" всухую обыграл московский "Локомотив":

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