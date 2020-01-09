"Барселона" – "Атлетико": где смотреть битву за финал Суперкубка Испании

Сегодня в полуфинале Суперкубка Испании состоится суперматч "Барселона" – "Атлетико". Встречаются первая и третья команды в турнирной таблице Ла Лиги, и победитель сразится с "Реалом" за первый трофей 2020 года. Мы проводим онлайн трансляцию "Барселона" – "Атлетико" с комментариями ключевых эпизодов игры и яркими фото из Саудовской Аравии, где и проходит поединок. Начало – в 21:00.
Расписание трансляций матча "Барселона" – "Атлетико":
- Матч ТВ (Россия)
- Матч Футбол 1 (Россия)
- Варзиш Спорт (Таджикистан)
- Eleven Sports 1 (Польша, Португалия)
- Nova Sports 1 (Кипр, Греция)
- 6'Eren (Дания)
- Digi Sport 1 (Венгрия, Румыния)
- Kanal 9 (Швеция)
- Sport 1 (Чехия, Словакия)
- Sport TV1 (Словения)
- Nove (Италия)
- SuperSport 1 (Косово)
- SuperSport 2 (Албания)
Читайте также: "Барселона" – "Атлетико" прогноз на матч Суперкубка Испании
Сегодняшние соперники во всех турнирах сыграли друг с другом уже 205 раз. Преимущество тут на стороне "Барселоны": каталонцы побеждали 93 раза, "Атлетико" праздновал успех 64 раза, еще 48 раз была зафиксирована ничья. Разница мячей 389:304.
Смотрите обзор матча, в котором мадридский "Атлетико" всухую обыграл московский "Локомотив":
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк