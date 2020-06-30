"Барселона" – "Атлетико": где смотреть мегаматч 33 тура чемпионата Испании

Страсти в борьбе за титул в Испании накалились до предела. В каждом из оставшихся матчей прошлогодний чемпион "Барселона" фактически не имеет права на ошибку, если хочет догнать и обойти "Реал". Сегодня, 30 июня, в главном поединке 33 тура каталонцы примут на своем поле третью команду Ла Лиги – "Атлетико". Мультимедийная онлайн-трансляция "Барселона" – "Атлетико"уже доступна на нашем сайте.

Реклама

Поединок испанских грандов на "Камп Ноу" начнется в 23:00 по киевскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал "Футбол 1". Также можно смотреть на ресурсе Oll.tv (в подписке).

Читайте также: Тайное собрание руководства "Барселоны" в доме Сетьена: каталонский гранд пытается сохранить тренера

В вечернем матче у "Барселоны" точно не сыграют полузащитник Френки Де Йонг и нападающий Усман Дембеле. А вот защитник Серхи Роберто вернулся к тренировкам в общей группе после повреждения в матче 29-го тура Примеры с "Леганесом" (2:0). И уже оказался в заявке каталонского клуба.

"Атлетико" сегодня недосчитается своего капитана Коке, ведь попытка обжаловать его желтую карточку в матче с "Алавесом" ничем не закончилась. Также у "матрасников" дисквалифицирован хорватский защитник Шиме Врсалько.

Реклама

Также мы регулярно обновляем прогноз, расписание и результаты 33-го тура чемпионата Испании.

Смотрите, как "Барселона" играла в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама