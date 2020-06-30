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"Барселона" – "Атлетико": где смотреть мегаматч 33 тура чемпионата Испании

30 июня, 15:14

Елена Павлова Елена Павлова

Полный список трансляций центрального поединка 33-го тура испанской Ла Лиги

Страсти в борьбе за титул в Испании накалились до предела. В каждом из оставшихся матчей прошлогодний чемпион "Барселона" фактически не имеет права на ошибку, если хочет догнать и обойти "Реал". Сегодня, 30 июня, в главном поединке 33 тура каталонцы примут на своем поле третью команду Ла Лиги – "Атлетико". Мультимедийная онлайн-трансляция "Барселона" – "Атлетико"уже доступна на нашем сайте.

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Поединок испанских грандов на "Камп Ноу" начнется в 23:00 по киевскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал "Футбол 1". Также можно смотреть на ресурсе Oll.tv (в подписке).

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В вечернем матче у "Барселоны" точно не сыграют полузащитник Френки Де Йонг и нападающий Усман Дембеле. А вот защитник Серхи Роберто вернулся к тренировкам в общей группе после повреждения в матче 29-го тура Примеры с "Леганесом" (2:0). И уже оказался в заявке каталонского клуба.

"Атлетико" сегодня недосчитается своего капитана Коке, ведь попытка обжаловать его желтую карточку в матче с "Алавесом" ничем не закончилась. Также у "матрасников" дисквалифицирован хорватский защитник Шиме Врсалько.

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Также мы регулярно обновляем прогноз, расписание и результаты 33-го тура чемпионата Испании.

Смотрите, как "Барселона" играла в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

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