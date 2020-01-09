"Барселона" – "Атлетико": онлайн трансляция матча за Суперкубок Испании

"Барселона" в полуфинале Суперкубка Испании играет с мадридским "Атлетико" / Фото: Reuters

Сегодня в Саудовской Аравии определится второй финалист мини-турнир за Суперкубок Испании. В полуфинале встречаются "Барселона" и "Атлетико" Мадрид. Матч на арене "Король Абдалла Спортс Сити" в Джидде начнется в 21:00 по киевскому времени, а мы проведем онлайн с комментариями ключевых моментов игры и яркими фото со стадиона. Победитель сегодняшнего матча в финале сыграет с мадридским "Реалом".

"Барселона" – "Атлетико" Мадрид

"Барселона" подходит к сегодняшнему поединку в статусе лидера испанской Ла Лиги, в активе команды Эрнесто Вальверде 40 очков, и каталонцы по дополнительным показателям опережают "Реал". В свою очередь, "Атлетико" Мадрид занимает третью строчку в таблице, имея в активе на пять очков меньше.

Интересно, что серия "Барселоны" без поражений составляет уже 12 поединков во всех турнирах, в последний раз "сине-гранатовые" терпели неудачу более двух месяцев назад. У "Атлетико" серия без поражений насчитывает уже пять поединков.

Напомним, что вчера в другом полуфинале Суперкубка Испании "Реал" Мадрид обыграл "Валенсию" со счетом 3:1. В составе победителей голы забили Тони Кросс, Иско и Лука Модрич, причем первый гол особенно порадовал болельщиков – немецкий полузащитник исполнил "сухой лист", т.е. забил мяч прямым ударом с углового с практически нулевого угла. Гол престижа за "Валенсию" оформил Даниэль Парехо. Смотрите обзор того матча:

"Барселона" – "Атлетико": сравнение составов

"Барселона" – третий по дороговизне состава футбольный клуб в мире, все игроки в заявке каталонцев оцениваются в 1,08 миллиарда евро. Всего в мире есть пять команд с показателем выше миллиарда, и испанский гранд уступает только "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". Мадридский "Атлетико" в этом списке входит в ТОП-10, занимая девятое место с составом игроков на 835 миллионов евро.

Самый дорогой в составе "Барселона" – 32-летний аргентинец Лео Месси, капитана клуба оценивают в 140 миллионов. На втором месте французский нападающий Антуан Гризманн, который ранее выступал за "Атлетико". Его оценивают в 120 миллионов.

В составе мадридского клуба самые дорогие – словенский вратарь Ян Облак и португальский нападающий Жуан Феликс, ценник на которых установлен на уровне 100 миллионов евро. Интересно, что 27-летний Облак – самый дорогой вратарь в мире, он единственный игрок в этом амплуа, достигший оценки в 100 млн.

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Ян Облак / Фото: Reuters

"Барселона" – "Атлетико": прогноз букмекеров

Эксперты букмекерских контор называют "сине-гранатовых" фаворитами встречи. Коэффициент на победу "Барселоны" составляет 1.95, тогда как котировка на победу "Атлетико" равна 4.00, а на ничью – 3.60. Таким образом, математическая вероятность исхода матча в основное время такая: победа "Барселоны" 49 процентов, ничья 27 процентов, победа "Атлетико" 24 процента.

Котировки на выход в финал Суперкубка Испании: "Барселона" 1.50, "Атлетико" 2.70. Вероятность: "Барселона" 64%, "Атлетико" 36%.

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Также букмекеры прогнозируют 2-3 гола в сегодняшнем матче. Коэффициент на "больше 2,5 голов" и "меньше 2,5 голов" равный.

Вероятные авторы голов в составе "Барселоны":

Лео Месси – 2.35 (коэффициент на "забьет гол")

Луис Суарес – 3.05

Антуан Гризманн – 3.75

Вероятные авторы голов в составе "Атлетико":

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Альваро Мората – 3.35

Жуан Феликс – 5.50

Анхель Корреа – 6.00

"Барселона" – "Атлетико": история личных встреч

Во всех турнирах команды сыграли друг с другом уже 205 раз! Преимущество тут на стороне "Барселоны": каталонцы побеждали 93 раза, "Атлетико" праздновал успех 64 раза, еще 48 раз была зафиксирована ничья. Разница мячей 389:304.

Самые результативные матчи – победы "Барселоны" в 1950-х годах со счетом 7:3 и 6:4. Самая крупная ничья в поединках этих двух команд была зафиксирована в 1940 году – 4:4. Интересно, что единственный турнир, в котором "Атлетико" лидирует по личным встречам – это Лига чемпионов (2 победы Мадрида, 1 ничья, 1 победа "Барселоны").

Смотрите видео, как "Барселона" добиралась в Джидду:

Обе команды пробились в весеннюю стадию главного еврокубкового турнира. По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" сразится с итальянским "Наполи", а "Атлетико" в соперники достался лидер чемпионата Англии "Ливерпуль".

Смотрите обзор матча, в которого "Барселона" на выезде обыграла итальянский "Интер" в Лиге чемпионов:

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