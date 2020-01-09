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"Барселона" – "Атлетико": прогноз на матч Суперкубка Испании

9 января, 16:59

Кто выйдет в финал Суперкубка, сколько голов будет забито и кто станет героем матча - прогноз экспертов

Саудовская Аравия принимает Суперкубок Испании

Саудовская Аравия принимает Суперкубок Испании / Фото: Reuters

Во втором полуфинале Суперкубка Испании в четверг встречаются "Барселона" и "Атлетико" Мадрид. Победитель этого противостояния в воскресенье сразится с "Реалом" в поединке за трофей. Смотреть онлайн "Барселона" – "Атлетико" Мадрид с 21:00 по киевскому времени можно на нашем сайте в виде трансляции с комментариями ключевых моментов игры и яркими фото из Саудовской Аравии, которая принимает турнир.

Аналитики букмекерских контор ставят на то, что в финале состоится знаменитое испанское "Эль-Классико". Коэффициент на победу "Барселоны" в основное время составляет 1.95, тогда как котировка на победу "Атлетико" равна 4.00, а на ничью – 3.60. Таким образом, математическая вероятность исхода матча такая: победа "Барселоны" 49 процентов, ничья 27 процентов, победа "Атлетико" 24 процента.

Котировки на выход в финал Суперкубка Испании: "Барселона" 1.50, "Атлетико" 2.70. Вероятность: "Барселона" 64%, "Атлетико" 36%.

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Также букмекеры прогнозируют 2-3 гола в сегодняшнем матче. Коэффициент на "больше 2,5 голов" и "меньше 2,5 голов" равный.

Вероятные авторы голов в составе "Барселоны":

В тренде
"Валенсия" – "Реал": онлайн полуфинала Суперкубка Испании
  • Лео Месси – 2.35 (коэффициент на "забьет гол")
  • Луис Суарес – 3.05
  • Антуан Гризманн – 3.75

Вероятные авторы голов в составе "Атлетико":

  • Альваро Мората – 3.35
  • Жуан Феликс – 5.50
  • Анхель Корреа – 6.00

Смотрите обзор матча, в которого "Барселона" на выезде обыграла итальянский "Интер" в Лиге чемпионов:

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прогноз букмекеры Барселона чемпионат Испании Атлетико Мадрид Суперкубок Испании

Источник: Сегодня|Спорт

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