"Барселона" – "Атлетико": прогноз на матч Суперкубка Испании

Во втором полуфинале Суперкубка Испании в четверг встречаются "Барселона" и "Атлетико" Мадрид. Победитель этого противостояния в воскресенье сразится с "Реалом" в поединке за трофей. Смотреть онлайн "Барселона" – "Атлетико" Мадрид с 21:00 по киевскому времени можно на нашем сайте в виде трансляции с комментариями ключевых моментов игры и яркими фото из Саудовской Аравии, которая принимает турнир.
Аналитики букмекерских контор ставят на то, что в финале состоится знаменитое испанское "Эль-Классико". Коэффициент на победу "Барселоны" в основное время составляет 1.95, тогда как котировка на победу "Атлетико" равна 4.00, а на ничью – 3.60. Таким образом, математическая вероятность исхода матча такая: победа "Барселоны" 49 процентов, ничья 27 процентов, победа "Атлетико" 24 процента.
Котировки на выход в финал Суперкубка Испании: "Барселона" 1.50, "Атлетико" 2.70. Вероятность: "Барселона" 64%, "Атлетико" 36%.
Также букмекеры прогнозируют 2-3 гола в сегодняшнем матче. Коэффициент на "больше 2,5 голов" и "меньше 2,5 голов" равный.
Вероятные авторы голов в составе "Барселоны":
- Лео Месси – 2.35 (коэффициент на "забьет гол")
- Луис Суарес – 3.05
- Антуан Гризманн – 3.75
Вероятные авторы голов в составе "Атлетико":
- Альваро Мората – 3.35
- Жуан Феликс – 5.50
- Анхель Корреа – 6.00
Смотрите обзор матча, в которого "Барселона" на выезде обыграла итальянский "Интер" в Лиге чемпионов:
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