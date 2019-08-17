"Барселона" без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании

Каталонцы на выезде уступили "Атлетику" из Бильбао

Чемпион Испании "Барселона" с поражения стартовала в новом сезоне Примеры. В первом туре каталонцы ан выезде уступили "Атлетику" из Бильбао. Единственный мяч на 89-й минуте красивым ударом ножницами забил ветеран команды хозяев Ариц Адурис, для которого этот сезон станет последим в карьере.

Отметим, что каталонцы в этом поединке не могли рассчитывать на своего лидера Лионеля Месси – он еще не восстановился от травмы. Как мы писали ранее, Месси впервые за 10 лет пропустил стар чемпионата Испании.

Зато впервые в официальном матче за команду сыграли звездные новички Антуан Гризманн и Френки де Йонг.

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"Атлетик" – "Барселона" – 1:0

Гол: Адурис (89)

"Атлетик": Унаи Симон, Капа, Нуньес, Йерай Альварес, Берчиче, Унаи Лопес (Беньят, 81), Дани Гарсия, Де Маркос (Сансет, 66), Рауль Гарсия, Муниаин, Уильямс (Адурис, 88).

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"Барселона": тер Стеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Серджи Роберто (Карлес Перес, 76), де Йонг, Аленья (Ракитич, 46), Дембеле, Суарес (Рафинья, 37), Гризманн.

Предупреждения: Пике (60), Нуньес (65).

Кстати, вчера появилась информация, что "Барселона" избавится от одного из самых дорогих игроков планеты. Филиппе Коутиньо отправится в Германию, где его ждет "Бавария".

Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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