"Барселона" без мотивации обыграла ПСВ: обзор матча Лиги чемпионов
Каталонцы досрочно вышли в 1/8 финала турнира
"Барселона" будет первой, а ПСВ – последним после окончания группового раунда Лиги чемпионов. Такой итог противостояния этих команд в Эйндховене. Каталонцы еще раньше обеспечили себе выход в плей-офф турнира, однако даже не особо мотивированными обыграли голландцев. Героем встречи стал Лионель Месси, который сначала обыграл всю оборону хозяев и открыл счет. А потом записал в свой актив результативный пас.
ПСВ – "Барселона" – 1:2
Голы: Месси (61), Пике (70) – де Йонг (83)
Турнирное положение:
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БАРСЕЛОНА
|5
|4
|1
|0
|13-4
|13
|2
|ТОТТЕНХЭМ
|5
|2
|1
|2
|8-9
|7
|3
|ИНТЕР
|5
|2
|1
|2
|5-6
|7
|4
|ПСВ
|5
|0
|1
|4
|5-12
|1
11 декабря: "Барселона" – "Тоттенхэм", "Интер" – ПСВ.
Обзор матча ПСВ – "Барселона":
Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре. Кстати, французы уже заявили, что ждут решения УЕФА по поводу того, где состоится поединок из-за военного положения в некоторых областях Украины.
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