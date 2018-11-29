"Барселона" без мотивации обыграла ПСВ: обзор матча Лиги чемпионов

Сегодня, 09:57

Каталонцы досрочно вышли в 1/8 финала турнира

Месси принимает поздравления. Фото AFP
Месси принимает поздравления. Фото AFP

"Барселона" будет первой, а ПСВ – последним после окончания группового раунда Лиги чемпионов. Такой итог противостояния этих команд в Эйндховене. Каталонцы еще раньше обеспечили себе выход в плей-офф турнира, однако даже не особо мотивированными обыграли голландцев. Героем встречи стал Лионель Месси, который сначала обыграл всю оборону хозяев и открыл счет. А потом записал в свой актив результативный пас.

ПСВ – "Барселона" – 1:2
Голы: Месси (61), Пике (70) – де Йонг (83)

Турнирное положение:

NКомандаИВНПМО
1   БАРСЕЛОНА 5 4 1 0 13-4 13
2   ТОТТЕНХЭМ 5 2 1 2 8-9 7
3   ИНТЕР 5 2 1 2 5-6 7
4   ПСВ 5 0 1 4 5-12 1

11 декабря: "Барселона" – "Тоттенхэм", "Интер" – ПСВ.

Обзор матча ПСВ – "Барселона":

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре. Кстати, французы уже заявили, что ждут решения УЕФА по поводу того, где состоится поединок из-за военного положения в некоторых областях Украины.
футбол, Лига чемпионов, Барселона, ПСВ

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Сегодня|Спорт

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