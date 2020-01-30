"Барселона" близка к приобретению еще одного бывшего игрока "Шахтера"

Виллиан пока в "Челси" / Фото: AFP

"Барселона" всерьез хочет побороться за победу в чемпионате Испании и ищет пути усиления состава. После травмы уругвайского нападающего Луиса Суареса катаолонцы пытаются найти креативных игроков в атакующую линию. Пока что "Барса" отпустила "Реал" в Ла Лиге на три очка. Мы писали, что футболисты "Барселоны" почтили память Коби Брайанта.

В сферу интересов "Барселоны" попал полузащитник "Челси" Виллиан. У 31-летнего игрока уже летом заканчивается контракт с английским клубом, и тот не спешит предлагать новый. Видимо, лондонцы не очень заинтересованы в услугах бразильца. Тогда как испанский гранд уже второй раз делает предложение по Виллиану, сообщает Sky Sports. Первый раз "Челси" отклонил запрос "Барсы", после чего она увеличила компенсацию до 25 миллионов евро и еще раз обратилась к англичанам.

Читайте, как "Валенсия" лишь по пенальти обыграла команду третьего дивизиона в Кубке Испании.

Реклама

Пока что клуб Романа Абрамовича не дал ответ. В сезоне 2019/20 Виллиан сыграл 23 матча, забив четыре мяча и сделав пять голевых передач. За "Челси" бразилец выступает с 2013 года. В 2007-13 гг. он играл за донецкий "Шахтер", после чего за 35 миллионов евро был продан в российский "Анжи". После того, как у клуба возникли финансовые трудности, полузащитник перебрался в Англию.

Смотрите, как Виллиан забивал за "Челси" в Лиге Европы в ворота киевского "Динамо"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама