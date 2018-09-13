"Барселона" больше всех тратит на зарплаты в чемпионате Испании

Зарплатная ведомость "Реала" меньше на 66 миллионов евро

"Барселона" выделила больше всего средств на зарплату игрокам среди испанских клубов в сезоне-2018/19 согласно ведомости, опубликованной на сайте лиги. Ведомость "Барселоны" составляет 632 миллиона 971 тысячу евро.

Второе место по расходам на зарплаты футболистов занимает мадридский "Реал" с 566 миллионами 530 тысячами евро. Тройку лидеров замкнул "Атлетико" с суммой в 293 миллиона евро.

Отметим, что меньше всего на зарплату игроков в примере потратит "Вальядолид" – чуть менее 24 миллионов евро. Недавно президентом скромного клуба стал знаменитый бразилец Роналдо.

Ранее мы писали, что "Реал" насобирал сумасшедшую сумму на новых игроков, хотя эти деньги могут пойти не на усиление, а на реконструкцию стадиона. Испанский гранд сэкономил на несостоявшихся трансферах форвардов "ПСЖ".

Добавим, что "Реал" признан лучшим футбольным клубом Европы. В прошлом сезоне мадридский клуб третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

Что касается Италии, то новичок "Ювентуса" Криштиану Роналду больше всех зарабатывает в Серии А. Общая сумма зарплат в новом сезоне лиги составила 1,1 млрд евро.