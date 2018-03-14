"Барселона" – "Челси": букмекеры дают 75 процентов на успех испанцев

В среду "Барселона" и "Челси" сыграют ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч три недели назад завершился вничью со счетом 1:1. Трансляция матча "Барселона" – "Челси" доступна на ТВ и в инетрнете – полное расписание.

Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Барселоны" составляет 1.47, тогда как на победу "Челси" 7.40, а на ничью – 4.50. Переведя эти котировки в вероятность, получим шансы на победу "Барсы" равными 66 процентам, на ничью 21%, на победу английского клуба – 13%.

Котировки на выход в четвертьфинал: 1.27 – 3.80 в пользу "Барселоны", или 75% на 25%.

Букмекеры также считают, что в матче будет забито 2-3 мяча. Так, коэффициент на "больше 2,5" составляет 1.72, а на "меньше 2,5 голов" – 2.20. Самые вероятные счета – 2:0, 1:0 и 2:1.

Наибольшие шансы забить гол у Месси. Букмекеры дают 1.85 на то, что футболист забьет гол, и 1.90 на то, что не забьет.

Напомним, что во вторник в Лиге чемпионов состоялись два поединка 1/8 финала: