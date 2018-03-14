"Барселона" – "Челси": после первого тайма счет 2:0, видео голов

Сегодня, 22:46

Мячи Лео Месси и Усмана Дембеле позволили "Барселоне" уйти на перерыв при счете 2:0

&quot;Барселона&quot; выигрывает у &quot;Челси&quot; 2:0 после первого тайма. Фото AFP
"Барселона" выигрывает у "Челси" 2:0 после первого тайма. Фото AFP

14 марта в Лиге чемпионов проходит ответный матч 1/8 финала между испанской "Барселоной" и английским "Челси". Три недели назад в Лондоне команды сыграли вничью (1:1). "Барселона" – "Челси" смотреть онлайн на ТВ и в интернете: полный список трансляций.

После первого тайма в матче "Барселона" – "Челси" счет 2:0.

На третьей минуте Лео Месси с острого угла отправил мяч между ног голкипера "Челси" Тибо Куртуа. Кажется, другого способа забить в этой ситуации просто не было. Смотрите сами:

Во втором голе также поучаствовал пятикратный обладатель "Золотого мяча". На 20-й минуте Месси отобрал мяч в центре поля, обыграл нескольких защитников и отдал зрячую передачу на набегавшего Усмана Дембеле, который обрабоал мяч и пробил в дальний угол ворот "Челси" – 2:0.

Ранее в среду прошел другой матч 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бавария" со счетом 3:1 обыграла "Бешикташ" на выезде. В составе "Баварии" отличились Тиаго Алькантара (на 18-й минуте), Сандро Вагнер (84), а еще один мяч в свои ворота отправил защитник "Бешикташа" Гекхан Генюл (46). У чужих ворот у хозяев поля отметился Вагнер Лав (59).
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Сегодня|Спорт

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