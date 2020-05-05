"Барселона" дает 60 миллионов и двух игроков за партнера Месси по сборной Аргентины

Испанская "Барселона" близка к первому летнему приобретению – клуб почти согласовал с итальянским "Интером" трансфер нападающего Лаутаро Мартинеса. Испанское издание Diario Sport 5 мая вышло с обложкой, посвященной трансферу. По информации издания, каталонцы выложат за аргентинца 60 млн евро и отдадут двух игроков.

Имена включенных в сделку футболистов не называются, но ранее ходили слухи, что в итальянский клуб могут отправиться Нелсон Семеду и Карлес Аленья. По другой информации в Милан полетят Артуро Видаль и Хуниор Фирпо.

В текущем сезоне Мартинес провел 31 матч за "Интер" во всех турнирах, забил 31 16 мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на счету 22-летнего нападающего 17 матчей и 9 голов за сборную Аргентины. Transfermarkt.com оценивает Мартинеса в 64 миллиона евро.

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Смотрите, как Лаутаро Мартинес забивает за "Интер":

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