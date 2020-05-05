Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,51
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Барселона" дает 60 миллионов и двух игроков за партнера Месси по сборной Аргентины

5 мая, 09:58

Александр Трикиша

Каталонцы близки к покупке нападающего "Интера"

Испанская "Барселона" близка к первому летнему приобретению – клуб почти согласовал с итальянским "Интером" трансфер нападающего Лаутаро Мартинеса. Испанское издание Diario Sport 5 мая вышло с обложкой, посвященной трансферу. По информации издания, каталонцы выложат за аргентинца 60 млн евро и отдадут двух игроков.

Имена включенных в сделку футболистов не называются, но ранее ходили слухи, что в итальянский клуб могут отправиться Нелсон Семеду и Карлес Аленья. По другой информации в Милан полетят Артуро Видаль и Хуниор Фирпо.

В текущем сезоне Мартинес провел 31 матч за "Интер" во всех турнирах, забил 31 16 мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на счету 22-летнего нападающего 17 матчей и 9 голов за сборную Аргентины. Transfermarkt.com оценивает Мартинеса в 64 миллиона евро.

Реклама

Ранее мы писали, что Неймар обратится за помощью к ФИФА, чтобы ему помогли вернуться в "Барселону". Бразилец может покинуть "ПСЖ" после трех лет в клубе.

Также мы писали, что звезды "Реала" и "Барселоны" устроили перепалку в соцсетях, подколов друг друга. Жерар Пике и Икер Касильяс опубликовали в соцсетях памятные видео.

Смотрите, как Лаутаро Мартинес забивает за "Интер":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Барселона Интер Италия Лаутаро Мартинес

Источники: Eurosport , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Анита-бомбита": после развода с Артемом Кравцом его бывшую жену тут же позвали замужФутбол
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как Милевский
Переворот в футболе: из-за коронавируса ФИФА заставит весь мир играть, как МилевскийФутбол
Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер
Легкие деньги на коронавирусе: знаменитый тренер "забанил" бонус, который свалился на его головуФутбол
"В Киеве – не строгий карантин": земляк Месси из "Динамо" – о ситуации в украинской столицеФутбол
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...