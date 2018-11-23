"Барселона" договорилась с одним футболистом "ПСЖ" и ждет Неймара

Испанские СМИ сообщили, что "Барселоне" удалось договориться о переходе с центральным полузащитником "ПСЖ" Адриеном Рабьо. Он входит в тройку топ-футболистов Европы, контракты которых с клубами заканчиваются летом 2019 года: продавать их нынешним командам нужно прямо сейчас. Или же договариваться о новом контракте на более серьезных условиях. Иначе по окончании сезона футболисты, рыночная стоимость которых оценивается десятками миллионов евро, уйдут свободными агентами.

Как информирует El Mundo Deportivo, Рабьо переходит в "Барселону" как раз свободным агентом – по окончании сезона-2018/2019. В "Пари Сен-Жермен" пытались сохранить 23-летнего футболиста, которого Transfermarkt оценивает в 50 млн евро. Было предложение повысить зарплату с 7 до 9 миллионов евро в год, но вариант с "Барселоной" оказался привлекательнее. Может, дело не только (или не столько) в финансах. Все же чемпионат Испании поинтереснее чемпионата Франции.

Впрочем, контракт Рабьо с каталонцами пока не подписан – это невозможно по юридическим нормам ФИФА (разрешается заключать новые договора с другими клубами только за 6 месяцев до окончания срока действия прежнего контракта). Но принципиальная договоренность, видимо, уже достигнута.

А тем временем в столице Каталонии ведут работу по возвращению в команду автора самого дорогого трансфера в истории футбола: летом в "Барселону" может вернуться Неймар, который сейчас тоже выступает за "ПСЖ".