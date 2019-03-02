"Барселона" дважды за неделю обыграла "Реал"
Победу каталонцам принес точный удар Ивана Ракитича
Сегодня на "Сантьяго Бернабеу" встречались "Реал" и "Барселона" в 26-м туре чемпионата Испании по футболу. Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом – 1:0. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Барселона".
Поединок вышел довольно динамичным и обе команды имели шансы, чтобы забить. Но если в ключевых моментах игрокам "Реала" не хватало немного точности или фарта, то каталонцам таки удалось отличиться. Прошел пас на Ивана Ракитича на правый край атаки и хорват уверенно перебросил выбежавшего на перехват Куртуа. Этот гол стал единственным в матче.
Благодаря этой победе "Барселона" набрала 60 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Реал" остался на третьей позиции – 48 очков. Между ними "Атлетико" – 50.
Напомним, что посреди недели команды встречались в Кубке Испании и тогда "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 3:0. Это было второе крупное поражение "Королевского клуба" от каталонцев и в целом пятое в сезоне. "Барселона" вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с "Валенсией".
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