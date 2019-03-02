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"Барселона" дважды за неделю обыграла "Реал"

Сегодня, 23:55

Победу каталонцам принес точный удар Ивана Ракитича

Бескомпромиссная игра
Бескомпромиссная игра. Фото: AFP
"Барселона" дважды за неделю обыграла "Реал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/af8/398/5c7af83982177.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/af8/398/5c7af83982177.jpg Футбол Победу каталонцам принес точный удар Ивана Ракитича

Сегодня на "Сантьяго Бернабеу" встречались "Реал" и "Барселона" в 26-м туре чемпионата Испании по футболу. Поединок завершился минимальной победой гостей со счетом – 1:0. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Барселона".

Поединок вышел довольно динамичным и обе команды имели шансы, чтобы забить. Но если в ключевых моментах игрокам "Реала" не хватало немного точности или фарта, то каталонцам таки удалось отличиться. Прошел пас на Ивана Ракитича на правый край атаки и хорват уверенно перебросил выбежавшего на перехват Куртуа. Этот гол стал единственным в матче.

Благодаря этой победе "Барселона" набрала 60 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, "Реал" остался на третьей позиции – 48 очков. Между ними "Атлетико" – 50.

Напомним, что посреди недели команды встречались в Кубке Испании и тогда "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 3:0. Это было второе крупное поражение "Королевского клуба" от каталонцев и в целом пятое в сезоне. "Барселона" вышла в финал Кубка Испании, где сыграет с "Валенсией".

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид

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Сегодня|Спорт

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