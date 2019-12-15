"Барселона" готова сделать большую скидку для "Баварии", чтобы "сплавить" футболиста

Филиппе Коутиньо / Фото: Официальный сайт ФК "Бавария"

"Барселона" может пойти на уступки в переговорах с мюнхенской "Баварией" о выкупе контракта полузащитника Филиппе Коутиньо.

Напомним, арендное соглашение Коутиньо рассчитано до окончания сезона-2019/20. Контракт бразильского футболиста с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

Каталонский клуб готов пойти на уступки и продать "Баварии" Коутиньо не за 120 миллионов евро, как заявлялось ранее, а за значительно меньшую сумму. Полузащитник изъявил желание продолжить карьеру в мюнхенской команде.

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В нынешнем сезоне Коутиньо принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги, записал на свой счет шесть голов и отдал пять результативных передач.

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Напомним, что по итогам группового этапа определились 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов. Участники 1/8 финала будут разделены на две корзины – в число сеяных попадут команды, занявшие в своих группах первые места, в несеяных – команды, которые заняли вторые места. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

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