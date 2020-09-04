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"Барселона" готова бесплатно расстаться с чемпионом мира

4 сентября, 13:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

Умтити может вернуться в "Лион", а в обратном направлении последует Мемфис Депай

Французский защитник Самуэль Умтити близок к уходу из "Барселоны" в текущее трансферное окно. Футболист вместе с Луисом Суаресом, Артуро Видалем и Иваном Ракитичем попал в список ненужных игроков Рональда Кумана. Добавим, что Ракитич уже покинул команду, вернувшись в "Севилью".

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По информации Cadena SER, каталонцы не получили предложений по Умтити, но руководство клуба рассматривает возможность расстаться с игроком бесплатно, чтобы сократить зарплатную ведомость, сообщает mundodeportivo.

Умтити мог бы стать частью сделки по переезду Мемфиса Депая из "Лиона" в "Барселону", но бывший клуб Самуэля пока не выразил желание вернуть чемпиона мира в составе сборной Франции.

В прошлом сезоне Умтити провел всего 18 матчей за "Барселону" во всех турнирах. Большую часть сезона он лечился от различных травм, а недавно заразился коронавирусом.

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Ранее мы писали, что Лионель Месси передумал уходить из "Барселоны". Трансфер Лионеля в "Манчестер Сити" откладывается на год. Один сезон он еще поиграет за каталонцев.

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Смотрите, как "Барселона" опозорилась в Лиге чемпионов:

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Барселона чемпионат Испании Самуэль Умтити

Источник: Сегодня|Спорт

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