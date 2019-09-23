"Барселона" готовится к увольнению тренера: Вальверде дали два матча на спасение карьеры

Каталонский клуб выдал худший старт в чемпионате Испании за 25 лет

Эрнесто Вальверде / Фото: AFP

Испанское издание AS сообщает, что "Барселона" может уволить главного тренера команды Эрнесто Вальверде, если команда потеряет очки в ближайших двух турах чемпионата Испании. Каталонцы в ближайшее время сыграют с "Вильярреалом" и "Хетафе".

"Барселона" неудачно начала кампанию в Примере, набрав лишь семь очков в пяти турах. Это худший старт команды за последние 25 лет. В последнем матче "Барселона" уступила Гранаде со счетом 0:2. При этом продлилась шокирующая серия "Барселоны": семь гостевых матчей без побед. По информации другого источника, после этого поражения игроки "Барселоны" начали терять доверие к Эрнесто Вальверде.

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Вальверде возглавляет каталонцев с 2017 года. За это время он дважды выиграл чемпионат и по разу Кубок и Суперкубок Испании. В прошлом сезоне тренер продлил контракт с клубом до 2021 года.

Об отставке Вальверде говорили еще в мае, но тогда "Барселона" не стала увольнять тренера, несмотря на фиаско в Лиге чемпионов. В текущем евросезоне каталонцы стартовали с нулевой ничьей против "Боруссии" Дортмунд.

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