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"Барселона" хочет обменять Гризманна на "нового Роналду"

28 августа, 10:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Против такого перехода могут выступить болельщики "Атлетико"

Барселона предложила "Атлетико" грандиозный обмен футболистами. Как сообщает Marca, каталонский клуб планирует вернуть в Мадрид Антуана Гризманна, а взамен получить Жоау Фелиша. Еще год назад "Барселона" заплатила за француза 120 миллионов евро. "Матрасники" добавили еще шесть миллионов евро и приобрели и у "Бенфики" молодого португальца, которого уже называют "новым Роналду". Также ранее были раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити".

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Издание утверждает, что таким образом руководство каталонского клуба пытается сократить зарплатную ведомость, так как прогнозируемые убытки на следующий сезон из-за коронавируса могут составить 320 миллионов евро.

Годовой оклад Гризманна составляет 18 миллионов евро в первые два сезона и по 21 – в последующие три. Зарплата Фелиша в первом сезоне в "Атлетико" составила всего 3,5 млн евро.

Правда, пока неизвестна позиция руководства "Атлетико", ведь прошлым летом Гризманн фактически сбежал из клуба. Кто точно будет против возвращения француза, так это болельщики "матрасников". Как мы писали ранее, фанаты "Атлетико" отомстили Гризманну за переход в Барселону".

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Барселона чемпионат Испании Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Жоау Фелиш

Источник: Сегодня|Спорт

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