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"Барселона" хочет пригласить 40-летнего Буффона

7 июня, 12:25

Итальянский голкипер накануне покинул "ПСЖ"

Джанлуиджи Буффон
Джанлуиджи Буффон. Фото: AFP

Бывший голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон попал в сферу интересов "Барселоны". Согласно источнику, каталонский клуб рассматривает игрока в качестве замены Яспера Силлессена, который ранее изъявил о желании покинуть команду.

Накануне, 6 июня, Буффон объявил об уходе из "ПСЖ". Он отказался продлевать контракт с клубом. В минувшем сезоне итальянец отыграл в составе французской команды 25 матчей, пропустил 25 голов и 9 раз оставлял ворота "сухими".

Джанлуиджи Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 года. На клубном уровне он также играл за "Парму". Буффон девять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз Кубок Италии, шесть раз Суперкубок Италии, один раз Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов. Также он был признан лучшим футболистом Европы сезона-2002/03 по версии УЕФА.

Ранее мы писали, что Буффон стал третьим вратарем, сыгравшим в Лиге чемпионов 50 "сухих" матчей. Итальянский голкипер отстоял на ноль в матче против "Манчестер Юнайтед".

Ранее мы писали, что американская модель Кинси Волански заплатит 15 тысяч евро штрафа, она лишь в одном купальнике выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов.

Напомним, что Лигу чемпионов 2019 года выиграл английский "Ливерпуль":

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Тег Барселона, Джанлуиджи Буффон

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Советский спорт

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