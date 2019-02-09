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"Барселона" хочет продать игрока, за которого заплатила 160 млн евро

Сегодня, 14:38

Каталонцы хотят избавиться от Фелипе Коутиньо, чтобы покрыть расходы на трансфер де Йонга

Коутиньо перешел в "Барселону" год назад
Коутиньо перешел в "Барселону" год назад. Фото: AFP
"Барселона" хочет продать игрока, за которого заплатила 160 млн евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ec9/8d8/5c5ec98d85cc5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ec9/8d8/5c5ec98d85cc5.jpg Футбол Каталонцы хотят избавиться от Фелипе Коутиньо, чтобы покрыть расходы на трансфер де Йонга

Как сообщает Marca, "Барселона" готова расстаться с полузащитником команды Филиппе Коутиньо. Каталонцы летом намерены рассмотреть предложения от других команд.

Руководители "сине-гранатовых" недовольны формой 26-летнего бразильца в нынешнем сезоне. За счет продажи Фелипе "Барселона" хочет покрыть расходы на трансфер полузащитника "Аякса" Френки де Йонга, который перешел в "Барселону" за 75 миллионов евро.

Напомним, Коутиньо перебрался в "Барселону" из "Ливерпуля" в январе 2018 года за 160 миллионов евро. Его контракт с клубом действителен до лета 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник сыграл 20 матчей в чемпионате Испании, в которых забил четыре и отдал две результативные передачи.

Ранее мы писали, что турецкий прокурор потребовал 12,5 лет заключения для игрока "Барселоны" и сборной Турции Арды Турана. В прошлом году футболист избил певца Беркая Сахина после того, как приставал к его жене. А затем пришел к Сахину в больницу с оружием, предложив застрелить себя в знак прощения. Ему предъявлен ряд обвинений, включая сексуальное домогательство и хранение оружия без лицензии.

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Тег футбол, Барселона, трансферы

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Источник:

Канал Футбол

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