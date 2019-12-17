"Барселона" и "Реал" перед завтрашним Эль Класико будут жить в одном отеле

"Барселона" vs "Реал" - страсти нешуточные / Фото: AFP

В среду, 18 декабря, в Барселоне состоится один из самых ожидаемых футбольных матчей года во всем мира. На "Камп Ноу" местная "Барса" примет мадридский "Реал". К слову, мы писали, что Месси рассказал, каким будет матч с "Реалом".

Напомним, что это матч 10-го тура испанской Ла Лиги. Играться поединок должен был еще в октябре, но тогда полиция не смогла гарантировать безопасность его участникам из-за выступления в Барселоне сторонников независимости Каталонии. Встречу перенесли на зиму. Непросто будет стражам порядка и на этот раз. Именно из-за соображений безопасности команды попросили поселиться в одном отеле, чтобы не распылять силы полиции. Об этом сообщили испанские СМИ.

Из гостиницы "София" обе команды поедут на стадион "Камп Ноу" одновременно – двумя автобусами. Безопасность им будут обеспечивать 12 фургонов охраны. Такие меры предосторожности связаны с протестами сепаратистов, которые назначены в день матча.

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