"Барселона" избавится от "балласта": каталонский клуб готовит сумасшедшую распродажу

"Барселона" летом готова устроить значительные перестроения в команде. Каталонцы готовы расстаться с Иваном Ракитичем, Артуро Видалем, Самуэлем Умтити, Мартином Брейтуэйтом, Филиппе Коутинью, Хуниором Фирпо, Антуаном Гризманном и Нету. "Барселона" рассматривает как продажу, так и обмен этих футболистов. Такое решение продиктовано снижением расходов сине-гранатовых. Взамен в команду Кике Сетьена должны прийти пять исполнителей: два атакующих игрока, один опорных полузащитник, а также левый и центральный защитники.

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"Барселона" занимает первую строчку в чемпионате Испании. Однако пока Ла Лига приостановила розыгрыш турнира не неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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Как мы писали ранее, капитан "Барселоны" Лионель Месси продолжает получать самую большую зарплату в мировом футболе – это 8,3 млн евро в месяц до вычета налогов. Таким образом, в случае 70-процентного урезания, аргентинец будет терять 5,8 млн евро в месяц.

Напомним, что чемпионат Испании был закрыт на карантин в начале марта сперва на две недели, а потом паузе в Примере был присвоен статус бессрочной- даты возобновления соревнований пока что попросту не существует.

Смотрите, как забивает Лионель Месси

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