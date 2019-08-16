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"Барселона" избавится от одного из самых дорогих игроков планеты

Сегодня, 22:05

Коутиньо отправится в Германию

С Коутиньо тоже намерены проститься

С Коутиньо тоже намерены проститься / Фото: AFP

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в "Баварии". Мюнхенский клуб уже согласовал условия личного соглашения с 27-летним хавбеком.

Впервые за 10 лет Лионель Месси пропустит старт чемпионата Испании

Теперь чемпиону Германии осталось уладить несколько бюрократических моментов будущего перехода футболиста с "сине-гранатовыми". За "Баварию" бразилец будет выступать на правах аренды. О переходе будет объявлено в ближайшее время.

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Коутиньо перешел в "Барселону" в январе минувшего года. Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в 145 миллионов евро. В составе "сине-гранатовых" провел 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач.

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Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Добавим, что Лионеля Месси дисквалифицировали после Кубка Америки. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере 1500 долларов за свои проступки на Кубке Америки-2019. 

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Барселона Бавария Филиппе Коутиньо

Источник: ESPN

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