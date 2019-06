"Барселона" купила себе "летучую мышь" за 26 миллионов евро

Каталонцы махнулись голкиперами с "Валенсией". А на своего бразильца тут же установили клаусулу в 200 млн

Новый вратарь "Барселоны" Нето. Фото: Getty Images

Бразильский вратарь "Валенсии" Нето стал игроком "Барселоны". Сумма трансфера составила 26 млн евро. За счет бонусов она может увеличиться еще на 9 млн. Экс-голкипер "летучих мышей" подписал с каталонским клубом контракт до лета 2023 года. Сумма отступных в контракте бразильца составит 200 млн евро. Интересно, что, представляя новичка, "Барселона" эффектно обыграла его имя: "NETO – our NET continues to be in good hands" ("сетка наших ворот – по-прежнему в хороших руках").

Нето перешел в "Валенсию" из "Ювентуса" летом 2017 года. Сумма трансфера составила 7 млн евро. За валенсийский клуб 29-летний вратарь провел 80 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 82 гола. В 24 встречах он сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Ранее голкипер также играл за "Фиорентину" и "Атлетико Паранаэнсе". За сборную Бразилии сыграл один матч. Он -двукратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Испании.

Напомним, буквально накануне каталонцы продали "Валенсии" своего голкипера. Самый дорогой вратарь "окна": Силлессен ушел из "Барсы" за 35 миллионов евро. При этом "блаугранас" наварили на голландце 22 миллиона.

Также мы писали, что "Барселона" согласовала личный контракт с Неймаром. По данным El Mundo Deportivo, соглашение 27-летнего бразильца с каталонским клубом будет рассчитано на пять лет с годовым окладом в 24 миллиона евро.

