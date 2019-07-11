"Барселона" купила талантливого форварда всего за 235 тысяч фунтов

В испанский клуб перешел нападающий "Вест Бромвича" Луи Барри

Луи Барри перешел в "Барселону". Фото: Twitter

"Барселона" сделала официальное объявление о переходе 16-летнего нападающего Луи Барри из "Вест Бромвича". По информации СМИ, "Вест Бромвич" получит за талантливого футболиста, которого клуб воспитывал с 6 лет, лишь 235 тысяч фунтов.

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На уровне сборных Барри сначала играл за Ирландию, а затем стал выступать за Англию. В его активе 7 голов в 9 матчах за английскую юношескую сборную (U16).

Основная позиция Барри – центрфорвард, но он также может играть на правом фланге. С "Барселоной" англичанин заключил трехлетний контракт.

Ранее авторитетный портал Goal назвал трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в "Монако" самым провальным в европейском футболе за последние 12 месяцев.

А в начале этого месяца прогремела трансферная бомба в украинском футболе. Команда из села Петрово усилилась экс-игроком сборной Украины, обладателем Кубка УЕФА Богданом Шустом. Голкипер подписал с клубом пятилетний контракт, который вступает в силу 1 июля 2019 года.

Напомним, что "Ингулец" в завершившемся сезоне Первой лиги занял седьмое место и вышел в финал Кубка Украины, где в решающей игре уступил "Шахтеру".

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