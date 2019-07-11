Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Барселона" купила талантливого форварда всего за 235 тысяч фунтов

11 июля, 17:53

В испанский клуб перешел нападающий "Вест Бромвича" Луи Барри

Луи Барри перешел в "Барселону"
Луи Барри перешел в "Барселону". Фото: Twitter

"Барселона" сделала официальное объявление о переходе 16-летнего нападающего Луи Барри из "Вест Бромвича". По информации СМИ, "Вест Бромвич" получит за талантливого футболиста, которого клуб воспитывал с 6 лет, лишь 235 тысяч фунтов.

Покупки на миллиард: онлайн-таблица самых дорогих трансферов в мире

На уровне сборных Барри сначала играл за Ирландию, а затем стал выступать за Англию. В его активе 7 голов в 9 матчах за английскую юношескую сборную (U16).

Основная позиция Барри – центрфорвард, но он также может играть на правом фланге. С "Барселоной" англичанин заключил трехлетний контракт.

Ранее авторитетный портал Goal назвал трансфер полузащитника Александра Головина из ЦСКА в "Монако" самым провальным в европейском футболе за последние 12 месяцев.

А в начале этого месяца прогремела трансферная бомба в украинском футболе. Команда из села Петрово усилилась экс-игроком сборной Украины, обладателем Кубка УЕФА Богданом Шустом. Голкипер подписал с клубом пятилетний контракт, который вступает в силу 1 июля 2019 года.

Напомним, что "Ингулец" в завершившемся сезоне Первой лиги занял седьмое место и вышел в финал Кубка Украины, где в решающей игре уступил "Шахтеру".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Барселона, нападающий, Вест Бромвич, трансфер

Вы сейчас просматриваете новость " "Барселона" купила талантливого форварда всего за 235 тысяч фунтов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудникам "Барселоны" задержали зарплату из-за Гризманна

Вчера, 13:35

Форвард "Атлетико" еще не перешел в "Барсу", а работники каталонского клуба уже терпят неудобства

"Барселона" сделала экс-звезду "Реала" самым высокооплачиваемым игроком в Европе

8 июля, 14:03

Общая сумма контракта Миротича составила 26 миллионов евро

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Еще два комментатора ушли с «Матч ТВ» на Okko

Как Зеленский поступит с ДУСей и ее несметными активами

53-летняя Марина Хлебникова о причинах своей нездоровой худобы

Маму убил родной сын. Трагедия в семье вратаря-легенды из РФ

Ученые опровергли вывод о «потолке» продолжительности жизни

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Видео: КАМАЗ против Lamborghini - гонка за последнее место

15 красавиц российского кино

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Сегодня, 00:06

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:27

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 20:35

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Минус 12 кг красоты: от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры

9 июля, 22:49

Румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте

"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

9 июля, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Украинская ответочка России
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь