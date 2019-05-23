"Барселона" купила юного голландца и подняла отступные за него в 30 раз

Людовит Рейс подписал контракт с испанцами на три года

Людовит Рейс уже в "Барселоне". Фото: Twitter

"Барселона" объявила о переходе из "Гронингена" 18-летнего полузащитника Людовита Рейса. Голландский футболист словацкого происхождения подписал с сине-гранатовыми трехлетний контракт с опцией продления на два года. Ожидается, что первое время он будет играть за вторую команду "Барселоны".

На официальном сайте испанцев сообщается, что сумма трансфера составила 3,25 млн евро. При этом каталонцы сразу после подписания контракта установили сумму отступных за талантливого футболиста в размере 100 миллионов евро.

На следующей неделе, 1 июня, Рейсу исполнится 19 лет. В этом сезоне он сыграл за "Гронинген" 33 матча, забил 1 гол и сделал 1 голевой пас. В активе Людовита 7 матчей за сборную Голландии U19.

Напомним, финалист Лиги Европы приехал в Ивано-Франковск на товарищеский матч. Сегодня "Прикарпатье" сыграет спарринг с португальской "Брагой".

В сезоне-2015/16 "Брагу" тренировал Паулу Фонсека, который ныне работает в донецком "Шахтере". В этом сезоне с "горняками" Фонсека оформил дубль в Украине. Вчера футболисты донецкого "Шахтера" получили золотые награды во время гала-концерта в Харькове.

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