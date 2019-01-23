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"Барселона" купила за 75 млн евро полузащитника "Аякса"

Сегодня, 19:49

Френки де Йонг летом подпишет контракт с каталонским клубом

Де Йонг уже в "Барселоне"
Де Йонг уже в "Барселоне". Фото: Twitter
"Барселона" купила за 75 млн евро полузащитника "Аякса" //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8a9/029/5c48a90293d88.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8a9/029/5c48a90293d88.jpg Футбол Френки де Йонг летом подпишет контракт с каталонским клубом

Полузащитник амстердамского "Аякса" Френки де Йонг продолжит карьеру в испанской "Барселоне", сообщает официальный сайт сине-гранатовых.

Клубы договорились о трансфере 21-летнего голландского футболиста, который официально станет игроком "Барселоны" 1 июля. Отмечается, что стоимость перехода составит 75 миллионов евро. Еще 11 миллионов "Аякс" может получить в качестве бонусов в зависимости от успешности выступлений игрока. Летом де Йонг заключит соглашение с "Барселоной", которое будет рассчитано до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что в услугах де Йонга были заинтересованы также "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

В этом сезоне чемпионата Нидерландов де Йонг забил три мяча в 15 матчах за "Аякс"

Напомним, что сегодня стало известно о переходе итальянского форварда Марио Балотелли из "Ниццы" в "Марсель". Футболист сменил клуб в статусе свободного агента и подписал соглашение до конца сезона.

Ранее мы писали, что "Шахтер" подписал контракт с защитником "Александрии". Валерий Бондаренко заключил соглашение с "горняками" на пять лет. Воспитанник киевского футбола Валерий Бондаренко начинал профессиональную карьеру в Грузии – в составе кутаисского "Торпедо". В 2015 и 2016 годах выступал в стрыйской "Скале". С февраля 2017-го играл в "Александрии".

футболист, Барселона, Аякс Амстердам

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Championat.ru

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