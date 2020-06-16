"Барселона" – "Леганес": онлайн-трансляция матча 29 тура чемпионата Испании

Все о домашнем поединке каталонцев во вторник: анонс, прогноз, текстовая трансляция

Второй после длительной паузы тур испанской Ла Лиги проходит в течение четырех дней. Узнавайте расписание, результаты и трансляции 29-го тура чемпионата Испании. На вторник запланировано три матча, и наибольшее внимание привлекает встреча "Барселона" – "Леганес". Начнется она в 23:00 по киевскому времени, а наш сайт ведет онлайн этой встречи с интересными комментариями, фото и видео.

Барселона – Леганес: анонс

Турнирное положение. Лидер чемпионата Испании опережает "Реал" всего на два очка, поэтому каталонцам важно расправиться с аутсайдером и сохранить первую строчку таблицы. Гости занимают 19-е место из 20 команд Примеры и думают, естественно, только о сохранении места в элитном дивизионе. На самом деле, от "Сельты", которая располагается на спасительной 17-й позиции, "Леганес" отстает всего на три очка.

Предыдущий матч соперники провели в первом круге в ноябре 2019 года. И тогда Лионелю Месси и компании пришлось приложить немало усилий, чтобы вырвать в гостях волевую победу со счетом 2:1. "Леганес" открыл счет на 12-й минуте и удерживал преимущество до 53-й, когда Луис Суарес восстановил равновесие. А решающий удар чилиец Артуро Видаль нанес лишь на 79-й минуте.

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Прогноз. В этом сезоне "Барселона" на своем поле не обыграла только "Реал" (0:0), так что исход дуэли со скромным "Леганесом" довольно очевиден. Букмекерские конторы выставили на победу хозяев "Камп Ноу" коэффициент в районе 1.16-1.20, тогда как успех "Леганеса" оценивают в 18, а ничью – в 7.30.

В матче ожидается три гола, а самыми вероятными авторами забитых мячей считают Месси (коэф. – 1.53), Суареса (1.87), Гризманна (2.30).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал "Футбол 1". Начнется трансляция в 22:55 по киевскому времени.

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