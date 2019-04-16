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Бенефис Месси: обзор матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 22:37

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

Фото: AFP

Во вторник, 16 апреля, испанская "Барселона" на своем поле принимала английский "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче испанцы на выезде минимально одолели англичан со счетом 1:0 и перед ответной встречей были главным фаворитом. На нашем сайте доступен онлайн "Барселона" – "Манчестер Юнайтед".

Свое преимущество они подтвердили уже в первом тайме, когда Лионель Месси за четыре минуты оформил дубль. Мячи аргентинца получились практически одинаковыми. Лионель дважды пробивал из-за пределов штрафной низом – сначала он попал точно в дальний угол, а затем ему на помощь пришел Давид Де Хеа, пропустивший мяч под рукой.

Правда, "МЮ" мог полностью перевернуть игру, если бы на 36-й секунде Маркус Рашфорд пробил на несколько сантиметров ниже. А так каталонцев от пропущенного мяча спасла перекладина.

Также был момент с неназначенным пенальти в ворота "МЮ". В моменте с падением Ракитича главный арбитр встречи Феликс Брых сначала указал на "точку", но после использования системы VAR изменил свое решение.

Гол Лионеля Месси на 16-й минуте

Гол Лионеля Месси на 20-й минуте

Стартовые составы команд:

"Барселона": тер Стеген, Пике, Ракитич, Коутиньо, Артур, Луис Суарес, Месси, Лангле, Альба, Серхи Роберто

Запасные: Силлессен, Семеду, Юмтити, Видаль, Аленья, Малком, Дембеле

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Линделеф, Джонс, Погба, Рашфорд, Мартиаль, Смоллинг, Лингард, Фред, Янг, Мактоминей

Запасные: Ромеро, Далот, Матич, Перейра, Мата, Алексис, Лукаку

В параллельном матче Ювентус принимает на своем поле "Аякс". Первая встреча команд завершилась ничьей 1:1. Онлайн матча "Ювентус" – "Аякс" доступен на нашем сайте.

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Тег видео, Лига чемпионов, Барселона, Манчестер Юнайтед

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Сегодня|Спорт

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