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"Барселона" мучается уже с Видалем: за свой уход чилиец требует годовую зарплату

6 сентября, 15:04

Елена Павлова Елена Павлова

Сам полузащитник уже согласовал контракт с "Интером"

Только "Барселона" завершила эпопею с уходом Лионель Месси, который под давлением решил остаться в Каталонии, как начались разборки с Артуро Видалем. За досрочное расторжение контракта 33-летний чилийский полузащитник требует у "блаугранос" зарплату за год. После этого он готов спокойно покинуть "Барселону" – сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Артуро Видаль стал одним из тех игроков, которых не видит в своей команде новый главный тренер каталонцев Рональд Куман. И хоть полузащитник прошел с командой предсезонное медобследование, накануне его отстранили от тренировок с коллективом. Видаль готов уйти, но за досрочное расторжение договора хочет свою годовую зарплату. По информации источника, Артуро должен получить 6 млн евро без учета налогов.

Артуро Видаль

Артуро Видаль / Фото: Reuters

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Тем временем Артуро уже якобы согласовал личный контракт с "Интером". Годовая зарплата Видаля там составит те же 6 миллионов евро+бонусы. Соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления еще на один год. В "Интер" Видаль перейдет на правах свободного агента. Кроме того, Видаль запросил подписной бонус размером в 2-3 млн евро. За "Интер" уже выступает его соотечественник Алексис Санчес.

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Луис Суарес и Артуро Видаль

Луис Суарес и Артуро Видаль / Фото: Reuters

Чилиец выступает за "Барселону" с 2018 года, до этого он играл в составе немецких "Баварии" и "Байера", итальянского "Ювентуса" и чилийского "Коло Коло". В предыдущем сезоне на счету Видаля 43 матча во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и сделал три передачи.

Смотрите, как Видаль забивал за "Баварию"

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зарплаты Барселона Интер Италия Артуро Видаль
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