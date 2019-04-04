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"Барселона" намерена продать игроков на 300 миллионов: в списке ненужных – звезды первой величины

Сегодня, 18:40

Испанский гранд собирает средства для усиления состава

Фото: AFP
"Барселона" намерена продать игроков на 300 миллионов: в списке ненужных – звезды первой величины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/60d/2a4/5ca60d2a42703.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/60d/2a4/5ca60d2a42703.jpg Футбол Испанский гранд собирает средства для усиления состава

"Барселона" планирует продать летом футболистов на сумму в 300 миллионов евро. В стане "сине-гранатовых" надеются, что летом в клуб приземлится масштабный десант из игроков высокого уровня, сообщает ESPN FC. Напомним, "Барселона" уже подписала молодого полузащитника "Аякса" Де Йонга, теперь же взвешивает целесообразность перехода Матейса де Лигта и Луки Йовича.

Тем не менее, в клубе также придерживаются мысли, что кто-то должен покинуть команду. В "Барсе" есть две категории игроков, которые могут покинуть "Камп Ноу" – те, на чьих трансферах можно хорошо заработать (Коутиньо, Умтити, Ракитич) и те, кто не фигурируют в планах Вальверде. На этих трансферах клуб планирует заработать не менее 300 миллионов евро.

Нераскрывшийся Коутиньо все еще может вернуться в АПЛ за солидную сумму денег, Умтити не послушался медиков и не захотел делать операцию после полученной травмы колена, как это было рекомендовано – в итоге, Самуэль лечился подходами и пропустил большую часть сезона. Уход Ракитича связывают с длительным процессом подписания нового контракта с каталонцами – клуб до сих пор не предпринял никаких шагов, чтобы продлить соглашение с хорватом. Вальверде не хочет терять Ивана, но боссы "сине-гранатовых" не исключают продажи в случае хорошего предложения.

Мальком также относится к категории футболистов, которые могут принести клубу внушительную сумму денег – выступления игрока носят периодический характер. От ухода Силессена и Рафиньи "Барселона" не теряет ничего, точно также как и в случае Андре Гомеша и Дениса Суареса, находящихся в арендах. Клуб надеется не только покупать, но и продавать футболистов, чтобы не нарушать правила финансового fair play.

Кстати, ранее мы писали, что Лионель Месси признался, что ему было приятно играть против Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" скучает по Криштиану Роналду, который ушел из чемпионата Испании.

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Тег Барселона, Иван Ракитич, Самуэль Умтити, Филиппе Коутиньо

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Источник:

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