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"Барселона" нашла замену травмированному Суаресу во второй лиге Испании

20 января, 23:16

Первый зимний трансфер каталонского клуба вызывает вопросы

Рей Манай. Фото: fcbarcelona.cat

Рей Манай. Фото: fcbarcelona.cat

"Барселона" объявила о трансфере нападающего "Альбасете", но не нашего Романа Зозули, а албанца Рея Маная. Малоизвестный футболист достался каталонцам всего за 700 тысяч евро, а на transfermarkt.com его трансферная стоимость оценивается в 900 тысяч евро. Правда, сумма может возрасти до 2 миллионов благодаря различным бонусам. При этом сумма отступных в контракте составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Манай провел 10 матчей в Сегунде и забил три гола. Для сравнения, его одноклубник Зозуля забил столько же, но в 22 играх. Ранее мы писали о новых скандированиях против Зозули: украинца оскорбили 1200 испанцев.

Скорее всего, Манай покупался на перспективу и будет играть во второй команде, но в сети также предположили, что он может стать экстренной заменой травмированному Луису Суаресу, который надолго выбил из строя.

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Напомним, что сегодня принципиальный соперник "Барселоны" "Реал" купил перспективного бразильца на следующий день после его 18-летия. Бразильский футболист сначала будет тренироваться с молодежной командой.

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Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов:

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Барселона чемпионат Испании Альбасете

Источник: Сегодня|Спорт

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