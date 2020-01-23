"Барселона" нашла замену травмированному форварду в Лондоне

Пьер-Эмерик Обамеянг / Фото: Reuters

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть команду в зимнее трансферное окно. В услугах 30-летнего капитана "канониров" заинтересована "Барселоны". Основной форвард сине-гранатовых Луис Суарес выбыл на долгий срок из-за травмы и вернется в строй лишь к концу нынешнего сезона. В связи с этим клуб ищет ему замену.

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Обамеянг дал согласие на переход в стан каталонцев, что может стать решающим фактором в вопросе его трансфера. "Арсенал" не горит желанием расставаться с габонцем, но если сам игрок даст понять о своих намерениях, вероятность сделки повысится. При этом "Барселона" знает, что контракт нападающего рассчитан до лета 2021 года, несмотря на то, что лондонцы не разглашали этой информации.

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Ранее мы писали, что "Барселона" спаслась от позора с клубом из третьего дивизиона в Кубке Испании. "Барселона" обыграла "Ивису" в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов:

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