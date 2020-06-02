"Барселона" наскребла денег на партнера для Месси: новому нападающему обещают 12 миллионов в год

Отступные за аргентинского футболиста составляют 111 миллионов евро, но каталонцы торгуются

Карантин, связанный с пандемией коронавируса, привел к финансовым трудностям футбольных клубов и заставил даже "Барселону" затянуть пояс потуже. Однако каталонский гранд не оставляет попыток усилить свое нападение и все-таки заполучить нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса. Ранее мы писали, что "Барселона" за копейки отдает хрустальную звезду, стоившую 125 миллионов евро.

Так, итальянский журналист Николо Скира в своем Twitter опубликовал новые подробности возможного переезда Мартинеса в Испанию. Напомним, что отступные за аргентинского форварда составляют 111 миллионов евро. А "Барселона" предлагала итальянской команде 60 миллионов, хавбека Артуро Видаля и защитника Нелсона Семеду в придачу. Но "Интер" это не устраивало.

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"Достигнуто полное соглашение между Лаутаро Мартинесом и "Барселоной". Его заработная плата в каталонском клубе составит в год 12 млн евро + бонусы. В ближайшие недели "Барселона" должна достичь соглашения с "Интером", который планирует получить за игрока 111 миллионов, прописанные в пункте отступных игрока, но предложение в виде 90 миллионов + игрок может тоже убедить миланский клуб. Прошлое предложение "Барселоны" — € 60 млн + Артуро Видаль и Нелсон Семеду, было отклонено", — сообщает источник.

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Лаутаро Мартинес / Фото: Getty Images

Отметим, что в нынешнем сезоне 22-летний Лаутаро Мартинес провел 22 матча в итальянской Серии А, забил 11 голов и отдал результативную передачу. Действующий контракт аргентинца с "Интером" закончится в 2023 году.

Ранее мы говорили о первом трансфере в эпоху коронавируса. Французский "Пари Сен-Жермен" объявил о покупке аргентинского нападающего итальянского "Интера" Мауро Икарди.

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